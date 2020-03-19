Dünyayı sarsan ve birçok ülkede hayatı etkileyen Corona virüs pandemi sonrası, insanlar zamanlarının çoğunu evde geçirmeye dikkat ediyor. Evde zaman geçirmek ise her ne kadar can sıkıcı gibi gözükse de oyunlar imdadımıza yetişiyor. İşte bu sürede Playstation'ı açıp hazır ligler de ertelenmişken FIFA 20'nin tadını çıkarma zamanı. Career Mode ve Ultimate Team'de becerinizi konuştumanın zamanı. Ancak haberimize bakara daha kısa yoldan gole gitmenin yollarını öğrenebilirsiniz.

Bu yazımızda FIFA 20 PS4 versiyonunda kullanılan tüm tuşları öğrenme imkanını bulabilirsiniz.

Hareket tuşları

Oyuncuyu Hareket Ettirme: Sol Analog/Çubuk

İlk Dokunuş / Darbe Vurmak: R2 + Sağ Çubuk/Analog

Süratli Koşmak:R2 (basılı tutun)

Dur ve Hedefi Avla: Sol Çubuk/Analog (dokunun) + L1

Topu Koru / Yavaş dribling / Jockey: L2 (basılı tutun)

Driblinggi durdurup devam ettirme(face-up driblings..): L2 + R2

Beceri hareketleri yapma: RS (Sağ Çubuk)

Topu ayakta tutma: LS (Sol Analog) + R2

Hücum ayarları

Kısa Pas / Kafa:X

Havadan Pas / Orta / Kafa:■

Uzun Pas: ▲

Şut / Vole / Kafa: O

Tetikte olan oyuncuyu ilerletme: L1

Chip şut: L1 + O

Falsolu şut: R1 + O

Fake şut: O ardından X

Fake hareket: ■ + X

Dribling halinde dikkatli durmak: R2 + L2 + herhangi bir yön

Sert Durmak: L2

Havadan uzun pas: L1 + ▲

Üstten açılan orta: R1 + ■

Yerden düşük orta: ■ (çift dokunun)

Yerden sert orta: ■ (üç kere dokunun)

Erken orta: L1 + ■

Finesse pası: R1 (basılı tutun)

İptal Etmek: L2 + R2

Finesse Geçiş: R1 + X

Flair Pas: L2 (basılı tut) + X

Flair Şut: L2 (basılı tut) + O

Pası verip ilerlemek: R1 + X

Not: PS4 için geçerlidir. Ayrıca kullanıdığını konsol kolunuzun ayarı 'Klasik' olmak zorundadır.



