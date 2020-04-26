FIFA 20 Team of the Season So Far kartları resmen duyuruldu

Kartlar hali hazırda Ultimate Team için sınırlı bir süredir erişime açık. FUT paketi açarak kartlara sahip olabilirsiniz. Bu kart setinin FIFA 20 topluluğu tarafından oylanarak oluşturulduğunu d belirtmek gerekiyor. Hali hazırdaki metaya oldukça uyan kartlardan 92 puanlu Wilfried Zaha (Cyrstal Palace), 92 puanlı Felipe Anderson (West Ham) ve 88 puanlı Moses Simon (Nantes) gibi kartlar da sette bulunuyor.

Bu setle birlikte EA ayrıca TOTSSF objektif oyuncularını da duyurdu. 89 puanlı Marcus Thuram (Borissia Mönchengladbach) ve 88 puanlı Ivan Toney (Peterborough United) kartlarına sahip olmak için yapmanız gereken tek şey oyunu oynamak.

Eğer squad-building challenges’da (SBC) mücadele etmek istiyorsanız EA, 150.000 FUT altını fiyatı olan 90 puanlı Mauro Icardi’yi (Paris Saint-Germain) de oyuna dahil etti.

GK: Thibaut Courtois 88 -> 93 (Real Madrid)

CB: Diego Godín 88 -> 93 (Internazionale)

CB: Joe Gomez 80 -> 93 (Liverpool)

CB: Gerard Piqué 88 -> 93 (Barcelona)

CDM: Casemiro 87 -> 92 (Real Madrid)

CDM: Fernandinho 87 -> 91 (Manchester City)

CDM: Sergio Busquets 89 -> 93 (Barcelona)

CM: Thiago 87 -> 93 (Bayern Munich)

LM: Felipe Anderson 84 -> 92 (West Ham)

CAM: Julian Brandt 84 -> 90 (Borussia Dortmund)

CF: Wilfried Zaha 83 -> 92 (Crystal Palace)

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