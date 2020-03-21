FIFA 20 oynamanızı kolaylaştıracak tuşlar (Xbox)

Dünyayı sarsan ve birçok ülkede hayatı etkileyen Corona virüs pandemi sonrası, insanlar zamanlarının çoğunu evde geçirmeye dikkat ediyor. Evde zaman geçirmek ise her ne kadar can sıkıcı gibi gözükse de oyunlar imdadımıza yetişiyor. İşte bu sürede Xbox'ı açıp hazır ligler de ertelenmişken FIFA 20'nin tadını çıkarma zamanı. Career Mode ve Ultimate Team'de becerinizi konuştumanın zamanı. Ancak haberimize bakara daha kısa yoldan gole gitmenin yollarını öğrenebilirsiniz.

Bu yazımızda FIFA 20-Xbox versiyonunda kullanılan tüm tuşları öğrenme imkanını bulabilirsiniz.