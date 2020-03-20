FIFA 20 en iyi 100 futbolcu
Fifa 20 top 100 oyuncu nedir? Aşağıda içeriğimizde göreceğiniz futbolcular yetenekleri ve gösterdikleri başarılarla maçları değiştirebilen 100 yıdız futbolcudur. Fifa 20’nin en yüksek reytingli ilk iki futbolcusunun hangi oyuncular olduğunu hepimiz tahmin edebiliyoruz. Kalan 98 oyuncuyu tahmin edebiliyor musunuz?
Aşağıdaki listede yer alan, üstün yetenekli bu futbolcular bonservis ve yıllık ücretlerinde de olduğu gibi size Ultimate Team ve Kariyer Modunda da transferde güçlük çıkaracak ve yüklü miktarda ücretleri ödemeyi gözden çıkarmanızı gerektirecek.
FIFA 20 reytinglerinde, genel istatistiklere göre, en üst sıradaki 100 futbolcuyu aşağıda bulabilirsiniz...