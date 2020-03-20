FIFA 20 en iyi 100 futbolcu

Aşağıdaki listede yer alan, üstün yetenekli bu futbolcular bonservis ve yıllık ücretlerinde de olduğu gibi size Ultimate Team ve Kariyer Modunda da transferde güçlük çıkaracak ve yüklü miktarda ücretleri ödemeyi gözden çıkarmanızı gerektirecek.

FIFA 20 reytinglerinde, genel istatistiklere göre, en üst sıradaki 100 futbolcuyu aşağıda bulabilirsiniz...