FIFA 19'da yılın takımı belli oldu

Her yıl olduğu gibi bu sene de FIFA 19'da yılın takımı açıklandı. Kadroda beklenen bazı isimlerin listede yer almaması ise şaşkınlık yarattı.

10 Ocak 2019, Perşembe 11:01
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FIFA 19'da yılın takımı belli oldu

FIFA tarafından seçilen ve oyunda en iyi performansı gösteren oyuncuların listelendiği yılın en iyi takımında yer alan isimler ise şöyle:

Kaleci: De Gea

Defans: Marcelo

Defans: Sergio Ramos

Defans: van Dijk

Defans: Varane

Orta Saha: De Bruyne

Orta Saha: Kante

Orta Saha: Modric

Forvet: Mbappe

Forvet: Messi

Forvet: Ronaldo

FIFA'nın yılın takımını seçerken yaptığı oylamada 55 futbolcu için oy kullanıldı. Oyların %40'ı EA Sports tarafından, %60'ı ise sporcular, medya personelleri ve FIFA topluluk üyeleri tarafından kullanıldı.

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