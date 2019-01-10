FIFA tarafından seçilen ve oyunda en iyi performansı gösteren oyuncuların listelendiği yılın en iyi takımında yer alan isimler ise şöyle:
Kaleci: De Gea
Defans: Marcelo
Defans: Sergio Ramos
Defans: van Dijk
Defans: Varane
Orta Saha: De Bruyne
Orta Saha: Kante
Orta Saha: Modric
Forvet: Mbappe
Forvet: Messi
Forvet: Ronaldo
FIFA'nın yılın takımını seçerken yaptığı oylamada 55 futbolcu için oy kullanıldı. Oyların %40'ı EA Sports tarafından, %60'ı ise sporcular, medya personelleri ve FIFA topluluk üyeleri tarafından kullanıldı.