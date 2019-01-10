FIFA tarafından seçilen ve oyunda en iyi performansı gösteren oyuncuların listelendiği yılın en iyi takımında yer alan isimler ise şöyle:

Kaleci: De Gea

Defans: Marcelo

Defans: Sergio Ramos

Defans: van Dijk

Defans: Varane

Orta Saha: De Bruyne

Orta Saha: Kante

Orta Saha: Modric

Forvet: Mbappe

Forvet: Messi

Forvet: Ronaldo

FIFA'nın yılın takımını seçerken yaptığı oylamada 55 futbolcu için oy kullanıldı. Oyların %40'ı EA Sports tarafından, %60'ı ise sporcular, medya personelleri ve FIFA topluluk üyeleri tarafından kullanıldı.