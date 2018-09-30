FIFA 19 Ultimate Team paket olasılıkları açıklandı

FIFA 19 bu hafta yayınlandı (bazı oyuncular çeşitli yollarla erken erişim sağladı) ve FUT’un ilk özel öğeleri tanıtıldı:

Ones to Watch (Dikkat Çekenler)

Bu yazın dikkat çeken 23 transferi sezon boyunca yeni kulüplerinde iyi performans sergiledikçe kalıcı reyting geliştirmesi alacaklar. Aralarında Real Madrid’den Juventus’a sansasyonel bir şekilde transfer olan Cristiano Ronaldo‘nun ve Leicester’den Manchester City’ye geçen Riyad Mahrez‘in de yer aldığı özel versiyonlar bu seride yer alıyor.

Dikkat Çekenler kartları, dinamik olduklarında rağbet görecekler. Yani yeni kulüpleri için iyi performans gösterdiklerinde, sezon boyunca kalıcı bir reyting artışı elde edecekler. Örneğin eğer Ronaldo başarısına devam ederse ve Juventus’ta iyi işler başarırsa, genel reytingi standart 94’ü geçebilir. Bu da, Dikkat Çeken Ronaldo’yu standart Ronaldo’dan daha iyi yapar.

Dikkat Çekenler artık kart paketlerinde ve yeni “Paket Olasılıklarını Göster” özelliğiyle, kartların çıkma ihtimalini görebileceğiz. EA’ya göre, FIFA 19’daki bir paketten Dikkat Çeken oyuncu çıkma şansı %1’den daha az.

Bu ifade göründüğünden daha da korkunç bir ihtimale işaret ediyor gibi. “Yüzde birden az” olasılık, açıkça bu ihtimalin adeta ihmal edilebileceğini öne sürüyor.

FUT paketlerinin doğasında olasılıklar var ve ancak bu olasılıklar birçok FIFA 19 oyuncusunu üzecek. Gelecek promosyon kartları muhtemelen benzer oranlar taşıyacak. Bu oranlar oyuncuları paket almaktan geri mi çeker, yoksa daha fazlasına mı yol açar bilemiyoruz.

İhtimallerle boğuşan oyuncular ve şans faktörü, eğlence dünyasını baltalamaya başladı ve EA’in Belçika’da maruz kaldığı yaptırımları haklı çıkaracak seviyeye ulaşıyor. (Psoyun.com)