Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Soçi kentinde 10 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek organizasyonlarda ilk tur 12 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Türkiye’nin ilk defa 5 sporcuyla temsil edileceği organizasyonlarda ilk turda sporcular eşleştirmeleri şöyle:

GM Mustafa Yılmaz (2630) - IM Noaman Omar (BAE, 2367)

GM Vahap Şanal (2546) - GM Bobby Cheng (Avustralya, 2552)

GM Emre Can (2569) - GM Darcy Lima (Brezilya, 2522)

IM Ekaterina Atalık (2430) ? WIM Anahi Ortiz Verdezoto (Ekvador, 2013)

WGM Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu (2362) - WIM Mobina Alinasab (İran, 2317)

11. Akdeniz Satranç Şampiyonası

Bu arada 11. Akdeniz Satranç Şampiyonası’nda bugün 7. tur maçları oynandı.

Ediz Gürel bugünkü maçını kazanarak FM unvanı almaya hak kazandı.

GM Vahap Şanal, 6. turda GM Ivan Saric’e mağlup oldu ancak 7. turda IM Evgenios Ioannidis karşısında galibiyet elde ederek 2. sırada son iki tura girdi.

Barış Özenir ise 6. turda IM Milos Stankovic karşısında galip geldi. Özenir daha sonra GM Ifor Efimov ile berabere kalarak puanını 5’e çıkardı ve son iki tura kalmayı başardı.

AA