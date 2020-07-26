FIBA’nın vakfı olan IBF, yeni dijital platformu olan "İyilik için Basketbol"’u tanıttı. Vakıf, basketbolun gücünü dünya çapında olumlu bir sosyal değişim başlatmak için kullanırken, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de katkıda bulunuyor.

FIBA’nın, geçtiğimiz aylarda, Birleşmiş Milletler İklim için Spor Hareketi’ne katılmıştı. Kısa bir süre sonra bu platformun tanıtılması da FIBA’nın Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen 2020 Olimpiyat gündemi ile paralel ilerlediğini göstermekte.

FIBA.basketball internet sitesine entegre edilen platformda vakfın dünya çapında yürüttüğü çeşitli İyilik için Basketbol projeleri sergilenecek. Yeni platformun bir parçası olarak IBF, kişilere İyilik için Basketbol vizyonu ve misyonu ile uyumlu projeler sunmalarını sağlayan bir "proje öner" formu da başlatıyor.

IBF, İyilik için Basketbol programlarını 2016 yılında geliştirmeye başladı. Şu anda 64 ülkede 15 proje yürütüyor ve dünya çapında 28 bin gence ulaşıyor. Vakıf, İyilik için Basketbol programının ölçeğini ve etkisini artırmayı amaçlamakta. Bu yeni dijital platform, FIBA'nın ulusal federasyonlar, ligler, kulüpler, sivil toplum örgütleri ve basketbolun gücünü olumlu bir değişim başlatmak için kullanma vizyonunu paylaşan bireyler ve İyilik için Basketbol topluluğu için bir merkez olacak.

İyilik için Basketbol platformu aracılığıyla, bireyler bağış yapabilir, projeleri desteklemek için ekipman veya hizmet sunabilir veya gönüllülük fırsatları hakkında bilgi edinebilir.

IBF Başkanı Horacio Muratore platform hakkında, "Yeni platformumuzu başlattığımız için çok mutluyuz, çünkü bu sadece projelerimizin yarattığı etkiyi göstermenin harika bir yolu değil, aynı zamanda basketbol ailemizin dünya çapında yarattığı tüm iyiliği sergilememize de izin verecek" açıklamasında bulundu.

IBF'nin yeni dijital ve sosyal medya platformları FIBA'nın sosyal medya kanallarında Facebook ve Instagram üzerinden tanıtılacak.