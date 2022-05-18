FIBA İcra Komitesi aşağıda belirtilen kararları aldı:

• Bir sonraki duyuruya kadar Rusya veya Belarus’ta FIBA Resmi Basketbol Müsabakaları düzenlenmeyecektir.

• RBF ve BBF’ye bağlı takımlar aşağıdaki FIBA milli takım müsabakalarından çekilmiş sayılacaktır:

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Elemeleri

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Avrupa Elemeleri B Grubu'ndan Rusya, H Grubu'ndan ise Belarus, yerlerine başka bir takım atanmadan gruplarından çıkarıldı. Her iki takımın tüm sonuçları iptal edildi ve sonuç olarak, grubun geri kalan takımları şu ana kadar oynanan 4 maçla ikinci eleme turuna yükseldi. Takımları bu iki grupta (H ve G; A ve B) eşit olarak sınıflandırmak için, A ve G gruplarının son sıradaki takımlarına karşı oynanan ilk tur maçları dikkate alınmayacaktır. Yeni oluşacak L ve I grupları ise bu sıralamalara göre oluşturulacaktır.

FIBA U17 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022

Rusya, 9-17 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek FIBA U17 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022'den çıkarılırken yerine Sırbistan getirildi.

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022

Rusya, 22 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında Avustralya'da oynanacak 2022 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'ndan çıkarıldı. Geçen mart ayında Washington D.C.'deki FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022 Eleme Turnuvası göz önüne alınarak, yerlerine getirilen takım Porto Riko oldu.

• RBF ve BBF takımları aşağıdaki FIBA 3x3 milli takım müsabakalarından çıkarılmış sayılacaktır:

FIBA 3x3 Dünya Kupası 2022

Rusya, FIBA 3x3 Dünya Kupası'ndan çıkarıldı. Yerlerine bir sonraki sıradaki takımlar, kadınlar için İsrail ve erkekler için Slovenya davet edilecek.

FIBA 3x3 U23 Uluslar Ligi 2022

Rusya, FIBA 3x3 U23 Uluslar Ligi'nden çıkarıldı. Yerlerine takım eklenmeyecek.

FIBA 3x3 Avrupa Kupası (Elemeler) 2022

Belarus, 2022 FIBA 3x3 Avrupa Kupası Elemeleri'nden çıkarıldı. Yerlerine takım eklenmeyecek.

Rusya, FIBA 3x3 Avrupa Kupası 2022'den çıkarıldı. Yerlerine gelecek takımlar, FIBA 3x3 Avrupa Kupası Elemeleri 2022 üzerinden katılmaya hak kazanacaklar.

FIBA 3x3 U17 Avrupa Kupası Elemeleri 2022

Belarus, 2022 FIBA 3x3 U17 Avrupa Kupası Elemeleri'nden çıkarıldı. Yerlerine takım eklenmeyecek.

FIBA 3x3 U18 Dünya Kupası 2022

Belarus, FIBA 3x3 U18 Dünya Kupası 2022'den çıkarıldı. Yerlerine bir sonraki sıradaki takımlar, kadınlar için Belçika ve erkekler için Litvanya, katılmaya davet edilecek.

• Rus veya Belarus kulüplerini veya şehirlerini temsil eden takımların yanı sıra Rus ve Belaruslu oyuncuların kayıt olmasına izin verilmeyecek ve aşağıdaki FIBA 3x3 etkinlikleri için Rusya veya Beyaz Rusya'da elemeler oynanmayacaktır:

FIBA 3x3 Dünya Turu

FIBA 3x3 Challengers

FIBA 3x3 Kadınlar Serisi

FIBA'nın Avrupa Bölge Kurulu ve Basketbol Şampiyonlar Ligi Kurulu, önümüzdeki günlerde bildirilecek olan ilgili milli takım ve kulüp müsabakaları için ilgili kararları almaya davet edildi. FIBA durumu yakından izlemeye ve gerektiğinde daha fazla karar almaya devam edecek.