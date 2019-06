FIBA İcra Komitesi, 2014-2019 döneminin son toplantısında İsviçre’nin Mies bölgesinde bulunan Patrick Baumann Basketbol Evi'nde bir araya geldi. Komite, ulusal federasyonların taleplerini göz önünde bulundurarak Kıtasal Kupa Elemeleri 2021 takvimini sporcular ve federasyonlar için daha uygun hale getirirken, FIBA Olimpiyat Elemeleri Turnuvaları için belirlenecek toplam 24 takımın belirlenmesinde bölge başına iki ek takımın seçilmesine ilişkin sportif kriteri onayladı.

Komite, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019'un Pekin'de oynanacak ilk maçına 63 gün kala Dünya Kupası’nın son hazırlık çalışmaları hakkında tanıtım, operasyon ve ticari yönleri içeren ayrıntılı bir güncelleme aldı. İcra Komitesi’ne, bağımsız bir spor danışmanlık firması tarafından FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri üzerine yapılan bir araştırmaya dayanan sonuçlar üzerine bir değerlendirme sunuldu. Yapılan değerlendirme ile, ilk defa pencere formatında düzenlenen elemelerin; katılım, medyada yer alma ve dünya çapında taraftarların ilgisini çekme gibi üç ana konudaki başarısı onaylandı. Araştırmaya göre; dünya genelinde 157 arenada oynanan 420 maça 1 milyon 700 bin basketbolsever katıldı ve bunun sonucunda 157 maç dolu salonda oynanırken salonlarda doluluk oranı ortalama yüzde 68’di.

Ayrıca maçlar 150'den fazla pazarda canlı olarak yayınlandı, tüm platformlarda 591 milyon gösterim ve 7 buçuk milyon etkileşimle toplam 429 milyon video görüntüleme ile 2.2 milyar sosyal medya etkileşimine ulaştı. Araştırmaya göre elemeleri takip edenler ise sadece fanatik basketbol taraftarları ile sınırlı değildi. Araştırma, diğer basketbol maçlarını izlemeyen 63 milyondan fazla taraftarın elemeleri takip ettiğini ve tüm alanlarda önemli bir taraftar veri tabanı büyümesine yol açtığını gösteriyor.

İcra Kurulu'nun toplantı sırasında aldığı ana kararlar ise şu şekilde:

FIBA Kıtasal Kupa Elemeleri 2021

İcra Komitesi, Amerika ve Avrupa Ulusal Federasyonlarından gelen talepler ve Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) ile yapılan istişarelerin ardından, Kıtasal Kupa Elemeleri 2021 takvimini gözden geçirdi. Takvim gözden geçirilirken aşağıdaki maddeler dikkate alındı:

2021 Kıtasal Kupaları’na hak kazanmak için oynanması gereken maçların (6 maç) ve başlangıçta planlanan pencerelerin sayısı (dört: Kasım 2019, Şubat ve Kasım 2020, Şubat 2021);

Dünya Kupası Elemeleri'nin her penceresi boyunca milli takımların iki maç oynaması ve bu maçların oynandığı ülkelerde olumlu bir etki yaratması sonucu ortaya çıkan muazzam etki;

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nın erken başlayacak olması nedeniyle 2019-20 sezonunda oyuncular için oluşacak yoğun iş yükü ve takvim.

FIBA 2021 Kıtasal Kupa Elemeleri’ndeki Değişiklik Gelecekteki Elemelere Etki Etmeyecek

İcra Komitesi, tüm takımların elemelerin her penceresinde iki resmi maç oynamasını sağlayarak 2021 Kıtasal Kupa Elemeleri’ni optimize etmeye karar verdi. Sonuç olarak, Kasım 2019 penceresinden itibaren başlayacak eleme maçları Şubat 2020’de başlayacak, Kasım 2020 ve Şubat 2021'de devam edecek. Her takım her pencerede iki maç yapacak. Bu yeni düzenleme sadece Kıtasal Kupa Elemeleri 2021 için geçerli olacak olup, gelecekteki FIBA Basketbol Dünya Kupası ve Kıtasal Kupa Elemeleri'ni etkilemeyecek.

Yeni takvim, oyuncuların iş yükünü daha da azaltacak, ulusal federasyonlar için lojistiği ve maliyetleri daha uygun hale getirerek, Olimpiyat Oyunları öncesindeki olağan dışı yoğun bir sezonda ulusal liglere daha fazla zaman sağlayacak.

FIBA Olimpiyat Elemeleri Turnuvaları

İcra Komitesi, ayrıca, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Elemeleri’ni de tartıştı.

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019 sonunda 7 takım doğrudan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak. Dünya Kupası sıralamasındaki diğer en iyi 16 takım da FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları’na katılacak.

FIBA Olimpiyat Elemeleri Turnuvaları’na Katılım Sportif Başarı Üzerinden Belirlenecek

İcra Komitesi, FIBA Olimpiyat Elemeleri Turnuvaları (her biri 6 takımdan oluşan 4 turnuva) için belirlenecek toplam 24 takımın sıralamasını tamamlamak üzere bölge başına iki ek takımın seçilmesine ilişkin sportif kriteri de onayladı. Yani, bölge başına (Afrika, Amerika, Asya-Okyanusya ve Avrupa) en iyi iki takım olacak şekilde toplam 8 takım da elemelere katılma hakkı kazanacak. FIBA Basketbol Dünya Kupası'ndan sonra yayınlanan FIBA Erkekler Dünya Sıralaması bu 8 takımı belirleyecek: Tokyo 2020’ye veya Olimpiyat Eleme Turnuvaları’na doğrudan katılma hakkı kazanamamış olan bölge başına en iyi iki takım FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları'nda oynayacak.

İcra Komitesi, bir sonraki FIBA Kıtalar Arası Kupa’nın da 7-9 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleşeceğini doğruladı.