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FIBA’dan EuroBasket 2022 Elemeleri’ndeki Kuzey Makedonya Maçları Hakkında Açıklama

FIBA'dan son dakika açıklaması... EuroBasket 2022 elemelerindeki Kuzey Makedonya maçları ile ilgili resmi bilgilendirme yapıldı.

30 Kasım 2020, Pazartesi 16:27 Son Güncelleme:
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FIBA’dan EuroBasket 2022 Elemeleri’ndeki Kuzey Makedonya Maçları Hakkında Açıklama

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Milli Takım ve Kulüp Müsabakaları için Covid-19 Protokolü gereğince ve FIBA Tıbbi Komisyonu’nun tavsiyesinin ardından FIBA, Estonya’nın başkenti Tallinn’de oynanması planlanmış olan Kuzey Makedonya’nın maçlarının ertelenmesine ve Şubat 2021 ayındaki pencerede oynanmasına karar verdi.

Kuzey Makedonya kafilesine yapılan ek testlerden sonra karar, oyuncular, antrenörler ve görevlilerin sağlığı ve güvenliği ilk sıraya alınarak verildi ve takımın İtalya ve Estonya ile oynayacağı maçlar Şubat 2021’e alındı.

FIBA, koronavirüs salgınının durumunu izlemeye ve gerektiğinde turnuvalarla ilgili diğer güncellemeleri iletmeye devam edecek.

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