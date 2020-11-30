Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Milli Takım ve Kulüp Müsabakaları için Covid-19 Protokolü gereğince ve FIBA Tıbbi Komisyonu’nun tavsiyesinin ardından FIBA, Estonya’nın başkenti Tallinn’de oynanması planlanmış olan Kuzey Makedonya’nın maçlarının ertelenmesine ve Şubat 2021 ayındaki pencerede oynanmasına karar verdi.

Kuzey Makedonya kafilesine yapılan ek testlerden sonra karar, oyuncular, antrenörler ve görevlilerin sağlığı ve güvenliği ilk sıraya alınarak verildi ve takımın İtalya ve Estonya ile oynayacağı maçlar Şubat 2021’e alındı.

FIBA, koronavirüs salgınının durumunu izlemeye ve gerektiğinde turnuvalarla ilgili diğer güncellemeleri iletmeye devam edecek.