FIBA ve Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) 2019-20 basketbol sezonunu kapsayan transferler konusundaki veri paylaşımını içeren son raporunu yayımladı. Türkiye yine Basketbol Tahkim Mahkemesi'ndeki dosya sayısıyla zirvede yer aldı.

Basketbol Tahkim Mahkemesi, 2006'da kurulan ve FIBA tarafından resmen tanınmış bir organizasyon. Oyuncular, menajerler, antrenörler ve takımlar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü adına görev yapmakta. Bu mahkemedeki dosyaların çözüm etabında kulüpler, FIBA'nın yönetmelikleri kapsamında transfer yasağı gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirler.

Basketbol Tahkim Mahkemesi'ndeki dosya sayısında Türkiye, 333 ile zirvede yer alırken en yakın takipçisi 142 dosya ile İtalya ve 107 dosya ile Yunanistan oldu. Avrupa'nın en büyük yerel ligine sahip olarak gösterilen İspanya ise 44 dosyayla 7. sırada yer almakta. Son dönemlerin çıkış yapan basketbol ülkeleri Almanya ve Fransa'nın ise çözümsüzlük dosyası bulunmuyor.