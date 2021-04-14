Karşıyaka'nın da talip olduğu organizasyon Nizhny takımına verildi. Novgorod şehrindeki organizasyon 5-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Organizasyonda; Nizhny Novgorod, Karşıyaka ile , İsrail’den Hapoel Unet-Credit Holon, İspanya’dan Hereda San Pablo Burgos, Lenovo Tenerife ile Casademont Zaragoza, Çekya’dan ERA Nymburk ve Fransa’dan SIG Strasbourg mücadele edecek. Çeyrek finaller 5-6 Mayıs, yarı finaller 7 Mayıs ve 3.'lük maçı ile final karşılaşması da 9 Mayıs'ta oynanacak.