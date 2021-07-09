Son senede yaşanan olağanüstü zamanlara rağmen, bu yeni anlaşma FIBA'nın devam eden küresel ticari cazibesinin yanı sıra dünya çapındaki ortaklarının muazzam desteğini ve güvenini yansıtıyor. İsviçreli saat üreticisi Tissot, 2008'den beri FIBA Global Partneri ve Resmi Zaman Tutucusu olduğu için FIBA tarihindeki en uzun ortaklıklardan birine sahip.

Anlaşma, Tissot'a erkekler ve kadınlarda Olimpiyat Elemeleri, FIBA Kıtasal Kupaları, FIBA Gençlik Dünya Kupaları, FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası ve FIBA'nın en üst etkinliği olan FIBA Basketbol Dünya Kupası dahil olmak üzere tüm FIBA turnuvalarında önemli ticari haklar veriyor.

Yeni ortaklık, FIBA'nın önemli uluslararası basketbol müsabakalarına şut saatleri biçiminde Tissot hassas zamanlama teknolojisi de dahil olmak üzere ek avantajlar getirecek. Geliştirilen zaman tutma ve puanlama sistemleri, TV izleyicileri ve internet kullanıcılarından yorumculara, canlı izleyicilere, antrenörlere ve takım delegasyonlarına kadar geniş bir paydaş yelpazesine tüm bilgilere ve sıralama listelerine gerçek zamanlı erişim sağladı. Tüm bunlar hem analizi hem de oyundan alınan keyfi artırmaya yardımcı oluyor.

Tissot, sahadaki zamanlama işlerinin yanı sıra, FIBA'nın taraftarları en sevdikleri spora bağlayan dijital kanallarını ve platformlarını desteklemeye devam edecek. Bunlar arasında FIBA mobil uygulaması ve çok sevilen Buzzer Beater videoları yer alıyor.

Tissot, FIBA müsabakalarının en iyi oyuncularıyla da özel bir bağa sahip. Tissot, performans ve adil oyuna bir övgü olarak tüm FIBA etkinliklerinin ödül sponsorudur ve turnuvaların En Değerli Oyuncusu (MVP) olarak seçilen oyunculara turnuvaya özel benzersiz saatler sunmaktadır.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, ortaklıkla ilgili olarak, “On yıldan fazla bir süredir Tissot ile yakın bir şekilde çalışıyoruz ve oyunun böyle ayrılmaz bir ortağıyla ilişkimizi sürdürmekten son derece memnunuz. FIBA ve Tissot, basketboldaki herkes için mümkün olan en iyi ürünleri yaratma konusunda eşit derecede kararlı ve bu ortaklığın kapsamı, her iki tarafın da basketbolu daha da ileri bir seviyeye taşımak için yenilikçi fikirler bulmasına olanak tanıyor” dedi.

Tissot CEO’su Sylvain Dolla ise şöyle konuştu: “Zamanlama işinin, basketbolu bu kadar heyecan verici bir spor yapan önemli bir unsur olduğuna inanıyoruz. Saniyenin her onda biri sayımı ve sesli uyarı, bir oyunun gidişatını veya sonucunu değiştirerek şampiyonlar ve rakipler arasında fark yaratabilir. FIBA ile devam eden çalışmalarımız, spora, takımlara ve oyunculara uzun vadeli bağlılığımızı gösteriyor. Resmi Zaman Tutucu olmaktan ve Tissot'un uluslararası basketbolda zamanlama ile ilişkilendirilen tek isim olmasından gurur duyuyoruz.”

Bu anlaşma, FIBA ve Infront arasındaki stratejik ortaklık olan FIBA Marketing tarafından sağlandı.