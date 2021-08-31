FIBA ve Bitci’den taraftar deneyimini yükseltmek için yeni ortaklık

FIBA, blok zinciri teknolojisini taraftarların sporla etkileşime girmesi için yeni ve benzersiz bir yol olarak tanımladı. Bu teknoloji aynı zamanda FIBA'nın, ortaklarını genişleterek ve yeni fikirleri benimseyerek FIBA ailesini genişletmek olan 2019-2023 stratejik önceliklerinden biri ile de mükemmel bir uyum içindedir.

Gerçekleşen bu dünya çapındaki ortaklık, Bitci'ye hem erkekler hem de kadınlar için FIBA Kıta Kupaları, FIBA Gençler Dünya Kupaları, FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022 ve FIBA'nın zirve etkinliği olan 2023'teki FIBA Basketbol Dünya Kupası dahil olmak üzere tüm FIBA turnuvalarında önemli ticari haklar sağlayacak. Bunlar etkinliklere özel haklar, sahada birinci sınıf marka görünürlüğü ve seçilen FIBA eleme müsabakaları için özel sponsorluk hakları sunmayı içerecek.

Ortaklık, ayrıca, Bitci'nin FIBA'nın dünya çapındaki basketbolsever hayran topluluğu için özel bir FIBA taraftar tokenı geliştirmesine ve piyasaya sürmesine izin verecek. Böylece basketbolseverlere söz hakkı verilerek, onlara çeşitli turnuvalarda oy kullanma, anketlere katılma, promosyon lisanslı ürünlere erişim ile biletlere ve sahne arkası etkinliklere özel erişim hakkı verilecek.

FIBA taraftar tokenlarına ek olarak, her iki taraf da FIBA arşivinden unutulmaz anlardan oluşacak, taraftarlar için dijital bir koleksiyon olan belirli Mübadelesi Mümkün Olmayan Tokenlar (NFT'ler) geliştirme fırsatını keşfedecek. Böylelikle özel anları güvenli ve özel bir şekilde toplamak, taraftarlara basketbol tarihinin bir parçası olmak için eşsiz fırsatlar verilecek.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis konuyla ilgili olarak, “Bitci ile bu yeni ortaklığa girmekten heyecan duyuyoruz. FIBA, basketbol ailesini genişletmeye, üyelerine ve taraftarlarına yenilikçi fırsatlar sunmaya kararlı. Bitci'nin, blok zinciri, özel bir FIBA taraftar tokeni ve NFT'lerin ortak gelişimi ile birinci sınıf ürünler sunacağından eminiz. Teknoloji, basketbolda önemli bir itici güç ve Bitci ile çalışmak, ayak izimizi ve taraftarlarla doğrudan etkileşimimizi daha da geliştirecek” dedi.

Bitci CEO'su Altan Tan ise, “Bitci, FIBA ile bu çığır açan ortaklığa başlamaktan onur duyuyor. Bu yıl küresel olarak ortaklıklarımızı genişletiyoruz ancak Uluslararası Basketbol Federasyonu FIBA ile ortaklık bizim için çığır açan bir durum. Blok zinciri endüstrisinde güvenli hizmetler sunarak Bitci'nin spor dünyasına olan bağlılığını kanıtlıyor. Taraftarlar için güçlü ve sürdürülebilir bir değere sahip olacak benzersiz bir FIBA taraftar simgesi oluşturmak için özenle çalışacağız. Gelecek, FIBA'nın blok zinciri endüstrisinde doğru ortağı seçtiğini kanıtlayacak” şeklinde konuştu.

Bu anlaşma, FIBA ve Infront arasındaki stratejik ortaklık olan FIBA Marketing tarafından sağlandı.