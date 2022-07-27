Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ile Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde 30 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak şampiyonada aralarında Ay-Yıldızlı ekibimizin de bulunduğu 16 ülkenin 18 yaş basketbol milli takımları şampiyonluk mücadelesi verecek. Şampiyonaya ev sahipliği yapan Türkiye, B Grubu'nda İspanya, Almanya ve Polonya arasında ilk ikiye girmeye çalışacak. A Grubu'nda Fransa, Rusya, Büyük Britanya, İsrail, C Grubu'nda Sırbistan, Yunanistan, Slovenya, Çekya, D Grubu'nda ise Litvanya, İtalya, Karadağ ve Hırvatistan yer alacak.

Milli Takımımız'ın tüm maçları ve şampiyonanın yarı final ve final karşılaşmaları Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Gruptaki tüm maçlarını saat 20.30'da oynayacak Türkiye, ilk maçta cumartesi akşamı Polonya'yla rakip olacak. Milliler, 31 Temmuz Pazar günü İspanya, 1 Ağustos Pazartesi ise Almanya'yla karşılaşacak. Türkiye daha önce U18 Avrupa Şampiyonası'nda 2013 ve 2014'te şampiyon, 2004, 2005, 2015 ve 2019 yıllarında ise ikinci oldu. Daha önce Konya'da yapılması planlanan şampiyona son 2 yıldır koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti. (DHA)