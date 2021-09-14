Proje, aktif ve emekli oyunculara ayrılmış bölümde 47 mezun ile üç bölümden oluşuyordu. Liderlik konusunda kadınları teşvik etmek için tamamı kadın ulusal federasyon üyelerinden oluşan WiLEAD grubu 30 katılımcıya sahipken, 30 ulusal federasyon üyesi de SWISH'e (Spor Politikaları ve Doğruluk) ve doğruluk görevliliği eğitimine katıldı.

Eğitimden 47 oyuncu mezun olurken, Türkiye A Erkek Milli Takımı Genel Menajeri, eski milli basketbolcu Muratcan Güler de mezunlar arasındaydı. Ayrıca, Türkiye Basketbol Federasyonu Basketbol Geliştirme ve Projeler Sorumlusu Yağız Kaba da SWISH eğitimini tamamlayanlar arasında yer aldı.

Time-Out 2.0 mezunları, FIBA Spor İşletme Yöneticiliği kursu, Northumbria Üniversitesi'nden Liderlik ve Yönetim ve Yetenekli Sporcu Burs Programı’ndan (TASS) sporcunun yaşam tarzı danışmanlığı programını içeren üç aşamalı bir eğitim aldı.

Türkiye’den Muratcan Güler ile birlikte FIBA Kadınlar EuroBasket 2021 MVP'si Sırp Sonja Vasic, Yunan efsane Evina Maltsi, Belçikalı milli oyuncular Axel Hervelle ve Kim Mestdagh, Macar Zsofia Fegyverneky, İtalyan Giorgia Sottana, Sloven Sani Becirovic, Litvanyalı Giedrius Gustas ve FIBA Oyuncular Komisyonu Üyesi Yahor Meshcharakou mezun sporcular arasında yer aldı.

FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel konuyla ilgili olarak, “Tüm mezunları tebrik etmek ve yeni kariyerlerine hazırlanma noktasında benzersiz birçok beceri kazandıkları konusunda onlara güvence vermek istiyorum. Bundan eminiz, çünkü TIME-OUT'un ilk baskısının mezunlarının başarılı mesleki geçişini yakından takip ettik. Ayrıca, bir sonraki adımlarının onları basketbol sahasının dışına çıkarmasına veya sporumuza bağlı kalmasına bakılmaksızın, TIME-OUT 2'nin potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olduğu bilgisiyle, FIBA Avrupa Yönetim Kurulu’nun ve benim bu heyecan verici dönemde onları gururla destekleyeceğimizi belirtmek isterim. Basketbolda çalışmayı seçen mezunlarla yeni görevlerinde buluşmayı dört gözle beklerken, sporun büyümesine ve ulusal federasyonlarına yapacakları katkıyı görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

FIBA İcra Direktörü Kamil Novak ise, “Tabii ki bugün tebriklerimiz bu programın her mezununa ama proje ortaklarımız da büyük bir alkışı hak ediyor. TIME-OUT'un başlangıcından bu yana muazzam potansiyelini görecek öngörü ve kapasiteye sahiptiler ve Avrupa Birliği'nin Erasmus+ programı olmadan elbette mümkün olmayacak olan bu yolculukta bize katıldılar. Bu nedenle Northumbria Üniversitesi'ndeki akademik ortaklarımıza, Alman Spor Üniversitesi Köln ve TASS'a, Hollanda, Fransa, İtalya, Çekya ve Macaristan Basketbol Federasyonu’na teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

TIME-OUT 2.0, özellikle yetenek geliştirmeye odaklanarak sporda ve spor yoluyla eğitimi teşvik etmeyi ve ayrıca sporcuların ikili kariyerlerine ilişkin AB yönergelerinin uygulanmasını desteklemeyi amaçlayan bir projedir. Bu projenin ana odağı, sporcular, federasyon çalışanları ve diğer paydaşlar tarafından aktarılabilir becerilerin geliştirilmesi ve çeşitli yeni spor ve akademik programların oluşturulmasıdır.







