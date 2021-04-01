FIBA, Şöhretler Müzesi 2021 Sınıfı üyelerini açıkladı

Daly, uluslararası basketbol tarihinin tartışmasız en ünlü takımının dizginlerini elinde tuttu ve Amerika Birleşik Devletleri'ni Barselona 1992 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaya taşıdı. Hem lise hem de kolej koçu olarak başarılı olmasına rağmen, Daly en çok 1989 ve 1990'da şampiyonluklara yöneldiği NBA takımlarının başında geçirdiği yirmi yılıyla tanınıyordu.

Giannakis, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 1987'de , Yunanistan’ın oyun kurucusu olarak, takımının zafere koşmasına öncülük ederek ülkesinde efsanevi bir statüye ulaştı. Yunanistan'ı 1989’daki FIBA EuroBasket finaline ve 1996'da ilk Olimpiyat Oyunları’na götüren Giannakis, milli takım kariyerinde 351 maça çıktı. Ayrıca kulüp düzeyinde de büyük başarı elde eden Giannakis, Aris ve Panathinaikos ile kıtasal turnuvalar kazandı.

Messina, İtalya’yı FIBA EuroBasket 1997'de ikinciliğe ulaştırdı ve otuz yılı aşkın antrenörlük döneminde, tüm zamanların en büyük Avrupalı koçlarından biri olarak ününü pekiştirdi. Takımlarının kutladığı birçok şampiyonluk zaferi arasında dört EuroLeague şampiyonluğu da var.

FIBA Şöhretler Müzesi 2021 sınıfının geri kalanı ise basketbol üzerinde silinmez izler bırakmaya devam eden parlak bir oyuncu ve antrenör listesinden oluşuyor.

FIBA Şöhretler Müzesi 2021 sınıfında; Olimpiyat Oyunları ve üç FIBA AfroBasket galibi Mathieu Faye (Senegal); Olimpiyat altın madalyalı ve dünya şampiyonu Sergey Tarakanov (Rusya); üç kez NBA All-Star Detlef Schrempf (Almanya); bronz madalya kazanan Uruguay’ın 1956 Olimpiyat Oyunları'ndaki önde gelen skoreri Uruguay Oscar Moglia (Uruguay - ölümünden sonra); beş kez Çekoslovakya Ligi şampiyonu olan ve FIBA EuroBasket ikincisi Stanislav Kropilak (Slovakya); Olimpiyat gümüş ve bronz madalya sahibi Penka Stoyanova (Bulgaristan - ölümünden sonra); Olimpiyat Oyunları’nda gümüş ve bronz madalya sahibi Haixia Zheng (Çin), FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası ikincisi ve FIBA Kadınlar EuroBasket şampiyonu Hana Horakova (Çek Cumhuriyeti) ve Olimpiyat Oyunları’nda gümüş ve bronz madalya kazanan ve 1996’dan beri peş peşe dört Olimpiyat Oyunları’nda antrenörlük yapan Tom Maher (Avustralya) bulunuyor.

FIBA Şöhretler Müzesi’ne, 2021 sınıfı ile ilk kez; Çin, Almanya, Senegal ve Slovakya’dan oyuncular dahil oldu.

FIBA Şöhretler Müzesi 2021 sınıfını oluşturan adayların tam listesi şu şekilde:

Oyuncular

Mathieu Faye (Senegal)

Hana Horakova (Çek Cumhuriyeti)

Stanislav Kropilak (Slovakya)

Oscar Moglia (Uruguay - ölümünden sonra)

Detlef Schrempf (Almanya)

Penka Stoyanova (Bulgaristan - ölümünden sonra)

Sergey Tarakanov (Rusya)

Panagiotis Giannakis (Yunanistan)

Haixia Zheng (Çin)

Antrenörler

Chuck Daly (ABD - ölümünden sonra)

Tom Maher (Avustralya)

Ettore Messina (İtalya)

FIBA Şöhretler Müzesi 2021 sınıfı, COVID-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelendikten sonra geçtiğimiz Salı günü açıklanan 2020 sınıfı ile birlikte listeye eklenecek. Dijital tören 18 Haziran'da gerçekleşecek.

Giriş Töreni'ne kadar geçecek haftalarda, her katılımcının profili FIBA.basketball internet sitesinden görüntülenebilecek.