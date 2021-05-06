Rusya’nın Nizhny Novgorod kentinde devam eden Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8’li finalinde normal süresi 73-73 biten müsabakada İspanyol ekibi Lenovo Tenerife’yi 88-86 mağlup eden Fransız temsilcisi SIG Strasbourg adını yarı finale yazdırdı. Türk hakem Yener Yılmaz da müsabakada görev yaptı.

Lenovo Tenerife: 86 - SIG Strasbourg: 88

Salon: Nagorny

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Yener Yılmaz

Lenovo Tenerife: Doornekamp 16, Shermadini 19, Fitipaldo, Rodriguez 3, Salin 2, Guerra 2, Huertas 18, Sulejmanovic 10, Yusta 16

SIG Strasbourg: Colson 8, Jefferson 22, Morin 8, Wainright 19, Bohacik 10, Lansdowne 11, Cavaliere 4, Maille 6, Udanoh

1. periyot: 16-14

Devre: 44-34

3. periyot: 56-57

Normal süre: 73-73

5 faulle çıkanlar: 36.59 Morin, 39.39 Udanoh, 44.35 Wainright (SIG Strasbourg)

İZMİR (AA)