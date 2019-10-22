Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. haftasında bu akşam İspanya ekibi Casademont Zaragoza’yla İstanbul’da karşılaşacak. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde yapılacak maç saat 19.00’da başlayacak. Siyah-Beyazlı takım, gruptaki ilk maçında Yunanistan deplasmanında PAOK’u 69-60 mağlup etmişti. Aynı organizasyondaki bir diğer temsilcimiz Gaziantep de, deplasmanda Çekya ekibi ERA Nymburk ile kozlarını 19.30’da paylaşacak.