FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabı tamamlandı. Mücadele eden 5 temsilcimizden turnuvaya havlu atan olmadı. Gruplarını lider tamamlayan Galatasaray ve TOFAŞ, direkt olarak son 16 takım arasına kalırlarken diğer 4 temsilcimiz Play-In maçları oynayacaklar.

B Grubu'nu 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ile tamamlayan Pınar Karşıyaka'nın ikinci veya üçüncü sırayı alacağı BAXI Manresa - Hapoel Jerusalem maçının sonucunda belli olacak. Buna göre Karşıyaka, A Grubu'ndan Tenerife veya Prometey ile Play-In maçı oynayacak.

G Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Darüşşafaka ise 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ile üçüncü sırayı aldı ve Play-In etabında H Grubu ikincisi San Pablo Burgos ile eşleşti.

H Grubu'nda Beşiktaş Icrypex; 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ile üçüncü sırayı elde etti. Onlar ise Play-In'de G Grubu ikincisi Hapoel Holon ile mücadele edecekler.