FIBA Şampiyonlar Ligi'deki temsilcilerimiz yola devam ediyor
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 5 temsilcimiz, grup etabında takılmadan yollarına devam ederlerken gruplarını lider tamamlayan Galatasaray Nef ve TOFAŞ, direkt olarak son 16 takım arasında kendilerine yer bulmayı başardılar.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabı tamamlandı. Mücadele eden 5 temsilcimizden turnuvaya havlu atan olmadı. Gruplarını lider tamamlayan Galatasaray ve TOFAŞ, direkt olarak son 16 takım arasına kalırlarken diğer 4 temsilcimiz Play-In maçları oynayacaklar.
B Grubu'nu 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ile tamamlayan Pınar Karşıyaka'nın ikinci veya üçüncü sırayı alacağı BAXI Manresa - Hapoel Jerusalem maçının sonucunda belli olacak. Buna göre Karşıyaka, A Grubu'ndan Tenerife veya Prometey ile Play-In maçı oynayacak.
G Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Darüşşafaka ise 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ile üçüncü sırayı aldı ve Play-In etabında H Grubu ikincisi San Pablo Burgos ile eşleşti.
H Grubu'nda Beşiktaş Icrypex; 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ile üçüncü sırayı elde etti. Onlar ise Play-In'de G Grubu ikincisi Hapoel Holon ile mücadele edecekler.