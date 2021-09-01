FIBA Şampiyonlar Ligi Başantrenörler Toplantısı İsviçre’de yapıldı

İsviçre’deki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde 2 gün süren BCL Başantrenörler Toplantısı’na normal sezonda mücadele edecek takımların çalıştırıcıları katıldı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Üst Yöneticisi (CEO) Patrick Comninos toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi, kapsayıcı bir turnuva. Bu nedenle başantrenörlerimizi Cenevre’de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Birlikte fikirleri tartışma ve onların görüşlerini dinleme fırsatı elde etmek kesinlikle rekabetimizi daha da geliştirmemize yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Toplantıda Lenovo Tenerife Başantrenörü Txus Vidorreta’ya Şampiyonlar Ligi’nde 50 galibiyete ulaşan ilk antrenör olduğu için özel bir ödül verildi.

BCL’nin altıncı sezonu, 4 Ekim’de son şampiyon Hereda San Pablo Burgos ile Beşiktaş Icrypex arasında oynanacak açılış karşılaşması ile başlayacak. Organizasyonda bu sezon Türkiye’den Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ mücadele edecek.

İSTANBUL (AA)