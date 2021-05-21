Hyperice, 2023 yılına kadar FIBA'nın en üst düzey milli takım basketbol turnuvalarında Resmi İyileşme Teknolojisi Tedarikçisi olacak.

Ortaklık, FIBA'nın erkekler ve kadınlar kıtasal kupalarını, 17 ve 19 yaş altı dünya kupaları ile FIBA'nın en büyük etkinlikleri olan FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022 ve FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023'ü kapsayacak.

Bu iş birliği ile bir ABD markası ilk kez bir uluslararası spor federasyonu ile ortaklık kurmuş oldu. Ayrıca bu ortalık; hem FIBA hem de Hyperice’ın oyuncuların iyileşme dönemi ve sağlıklı yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmaya devam ettiklerini göstermektedir.

Ortaklık süresince Hyperice, yenilikçi teknolojisini FIBA ortamlarında sergilemeyi ve önemli uluslararası bölgelerdeki oyuncular ile daha geniş basketbol topluluğuna olan erişimini daha da geliştirmeyi hedefliyor. Bu iş birliği bu yaz FIBA Olimpiyat Elemeleri’nde başlayacak. FIBA Olimpiyat Elemeleri’nde, oyuncuların yedek oyuncu alanında iyileşmesi için, takımlar dünyanın en güçlü ve gelişmiş perküsyon masajı cihazı olan Hyperice'ın ödüllü ürünü Hypervolt'a erişime sahip olacak.

Hyperice, ürünlerinin uygulamalarını ve faydalarını sergilemek için FIBA'nın ulusal federasyonlarına atölye çalışmaları ve internet seminerleri düzenleyerek, Hyperice ürünlerini çeşitli FIBA turnuvalarında oyunculara ve sağlık personeline sunacak.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis iş birliği ile ilgili olarak şunları söyledi: “Hyperice ile ortak olmaktan ve oyuncularımıza, antrenmanlarımıza ve sağlık personelimize iyileşme ile performans teknolojisinde böylesine lider bir marka tarafından desteklenme fırsatı vermekten büyük heyecan duyuyoruz. Oyuncularımızın performanslarını ve sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı olacak geniş bir ürün yelpazesi sunabildiğimiz için çok memnunuz.”

Hyperice CEO'su Jim Huether ise, “FIBA ile ortaklığımız, antrenörler, sporcular ve ortaklarla otantik hikaye anlatımı ve katılım fırsatları geliştirdikçe, dünya çapında daha fazla basketbol hayranına Hyperice kurtarma teknolojilerini tanıtacak. Hyperice'da yaptığımız her şeyin temelinde yenilik var ve FIBA ile birlikteliğimiz, özellikle Avrupa ve Asya'daki küresel varlığımızı güçlendirirken oyuncuların performansını artırmaya yardımcı olacak” dedi.

Ortaklık, FIBA ile Infront Spor & Medya arasında yenilikçi bir stratejik ortaklık olan FIBA Pazarlama tarafından yönetildi.







