FIBA Kıtalararası Kupa 2022’nin kura çekimi Mısır’da gerçekleşti

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kıtalararası Kupa 2022'nin resmi kura çekimi Mısır’ın başkenti Kahire’de yapıldı ve 11-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Kahire’de düzenlenecek büyük etkinlikte mücadele edecek dört takım için kupaya giden yol belli oldu.

Tarihte ilk kez bir Afrika ülkesinin yarışmaya ev sahipliği yapacağı FIBA Kıtalararası Kupa'nın bu dönüm noktası sayılacak versiyonunun kura çekimi töreni muhteşem Giza Platosu’nda gerçekleşti.

Mısır’ın başkentindeki Hassan Moustafa Spor Salonu'nda turnuvanın perdesini aralayacak olan ilk yarı final maçında iki Amerika takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Amerika 2020-21 şampiyonu Flamengo ile NBA G League (Gelişim Ligi) 2020-21 Ligi kazananı Lakeland Magic karşılaşacak.

İkinci yarı finalde ise, ilk Basketbol Afrika Ligi şampiyonu ev sahibi Zamalek SC, aynı zamanda mevcut FIBA Kıtalararası Kupa şampiyonu olan Basketbol Şampiyonlar Ligi 2020-21 kazanan Hereda San Pablo Burgos ile karşılaşacak.

Flamengo ve Lakeland Magic arasındaki yarı final, 11 Şubat Cuma günü TSİ 17.00'de ve Zamalek ile Burgos arasındaki yarı final TSİ 20.00'de (18:00) başlayacak.

Kazananlar 13 Şubat Pazar günü TSİ 20.00'de Finalde karşı karşıya gelecek olup, üçüncülük maçı TSİ 17.00'de oynanacak.

Giza Platosu'nda gerçekleşen kura çekimini etkinliğinin elçisi Mısırlı futbol efsanesi ve eski Zamalek oyuncusu Mido gerçekleştirdi ve basketbol sevgisini dile getirdi.

Törendeki seçkin panelde; Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhy, FIBA Africa 5. Bölge Başkanı Hesham El-Hariri, Mısır Basketbol Federasyonu Başkanı Magdy Abou Frekha ve BCL CEO'su Patrick Comninos yer aldı.