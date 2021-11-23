FIBA Kıtalararası Kupa 2022 ilk defa Afrika’da gerçekleşecek

İlk Basketbol Afrika Ligi şampiyonu olan Kahire'den Zamalek SC takımı, FIBA Kıtalararası Kupa'da yarışan ilk Afrika kulübü olurken, FIBA Kıtalararası Kupa 2021 ve Basketbol Şampiyonlar Ligi 2020-21 şampiyonıu Hereda San Pablo Burgos, arka arkaya Kıtalararası Kupa kupaları kazanan ilk kulüp olmak isteyen katılımcılar arasında öne çıkıyor.

Brezilya’nın Flamengo takımı ise, Basketbol Şampiyonlar Ligi Amerika 2020-21 şampiyonu olarak taç giymişti ve Rio de Janeiro'da finale ulaşıp AEK’ya kaybettikten üç yıl sonra Kıtalararası Kupa'ya geri dönecek.

2020-21'de NBA Gelişim Ligi şampiyonluğunu perçinleyen Orlando Magic üyesi Lakeland Magic, kıtalararası yarışmada ilk kez yer alacak ve bayrağı G Lig kulüpleri Austin Spurs ve Rio Grande Valley Vipers'tan alacak.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis konuyla ilgili şöyle konuştu: “FIBA Kıtalararası Kupa'nın nihayet Afrika'da gerçekleşeceği ve bir Afrika kulübünün yer alacağı bu gerçekten tarihi an için çok heyecanlıyız ve sabırsızlıkla bekliyoruz. 2022’deki turnuva bir dönüm noktası olacak ve FIBA uluslararası kulüp müsabakalarının manzarasını şekillendirme stratejik hedefini gerçekleştirme yolunda bir başka önemli adım atacak.”

Mısır Basketbol Federasyonu'nun Kahire'deki Hassan Mostafa Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı etkinlik, 11 Şubat 2022 Cuma günü oynanacak iki yarı final karşılaşması ile başlayacak ve 13 Şubat 2022 Pazar günü final ve üçüncülük maçı ile sona erecek.

Real Madrid, beş kez şampiyonluğu kazanarak kupa tarihinin en başarılı kulübüdür ve en sonuncu şampiyonluklarını 2015'te Sao Paulo'da Brezilya'nın Bauru takımına karşı elde etmişlerdir.

FIBA Kıtalararası Kupa 2022’nin kura çekimi önümüzdeki yılın başlarında yapılacak.