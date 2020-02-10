FIBA Kıtalararası Kupa 2020’de Şampiyon Iberostar Tenerife

FIBA tarafından, İspanya’nın Tenerife kentinde düzenlenmekte olan FIBA Kıtalararası Kupa 2020’nin final maçında Basketbol Şampiyonlar Ligi 2019 şampiyonu İtalyan Virtus Bologna’yı 80-72 mağlup eden ev sahibi Iberostar Tenerife şampiyonluğa ulaştı. Iberostar Tenerife, 2017'den sonra, kupayı ikinci kez kazanmış oldu.

Dörtlü Final şeklinde gerçekleşen organizasyonun üçüncülük maçında ise FIBA Amerika Ligi şampiyonu Arjantin ekibi San Lorenzo de Almagro, NBA G-League (Gelişim Ligi) şampiyonu Rio Grande Valley Vipers’ı 96-90 mağlup etti.

Finali; FIBA Onursal Başkanı ve Basketbol Şampiyonlar Ligi Amerika Başkanı Horacio Muratore, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Basketbol Şampiyonlar Ligi Yönetim Kurulu Başkanı Markus Studer, Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos da takip etti.

Bu, FIBA’nın NBA ile iş birliği yaparak, NBA G-League şampiyonunu da dahil ettiği ve Basketbol Şampiyonlar Ligi ile FIBA Amerika Ligi’nin şampiyonlarının da katılımıyla yeni formatta düzenlenen ikinci FIBA Kıtalararası Kupa Dörtlü Finali oldu. Organizasyonun final maçında, Brezilya Milli Takımı ve Tenerife kaptanı Marcelinho Huertas; 23 sayı, 6 ribaund ve 3 asist ile MVP (En Değerli Oyuncu) seçildi.



