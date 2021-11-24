FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Galatasaray-Sopron Basket: 67-61

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında Macaristan'ın Sopron Basket ekibini 67-61 yendi. Galatasaray bu sonuçla grupta 4. galibiyetini elde ederken, Sopron Basket ise 2. kez mağlup oldu.

Salon: Bahçelievler Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Viola Györgyi (Norveç), Yasmina Alcaraz Moreno (İspanya), Ivana Ivanovic (Sırbistan)

Galatasaray﻿﻿﻿: Williams 15, Pelin Bilgiç, Melis Gülcan 8, Krajisnik 15, Steinberga 27, Davis, Merve Aydın 2, Gizem Başaran Turan, Sude Yılmaz

Sopron Basket: Brooks 2, Hatar 19, January 10, Williams 16, Fegyverneky 2, Peddy 4, Jovanovic 3, Aliz Varga 3, Gaye 2

1. Periyot: 15-13

Devre: 42-34

3. Periyot: 56-40

AA