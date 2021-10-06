Müsabakaya iyi başlayan Fenerbahçe Safiport, 3. dakikada McBride’ın sayısıyla 10-0’lık seri yakaladı. Galatasaray , Krajisnik’in önderliğinde toparlansa da Fenerbahçe Safiport ilk çeyreği 17-14 üstün tamamladı.

İkinci periyoda da etkili başlayan Fenerbahçe Safiport, 17. dakikada Iagupova’nın üçlüğüyle farkı çift hanelere çıkardı: 28-38. Kalan bölümde Galatasaray pota altında Krajisnik ile etkili olsa da sarı-lacivertliler soyunma odasına 43-38 önde gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda 24. dakikada Iagupova’nın üçlüğüyle farkı çift hanelere (40-50) taşıyan sarı-lacivertliler, periyot ortasında 14 sayıya (42-56) kadar farkı yükselttiği mücadelede son çeyreğe 62-50 üstün girdi.

Son periyoda etkili başlayan Fenerbahçe Safiport, 34. dakikada McBride’ın üç sayılık hücumuyla farkı 17 sayıya yükseltti: 56-73. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Safiport, parkeden 89-69 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Safiport adına 29 sayı kaydeden Iagupova oldu.

Karşılaşmayı, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ile eski başkanlardan Faruk Süren, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve yöneticiler Selahattin Baki ile Kemal Danabaş takip etti.

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Viola Györgyi (Norveç), Anastasios Kardaris (Yunanistan), Cecillia Toth (Macaristan)

Galatasaray: Pelin Bilgiç 20, Melis Gülcan 5, Steinberga 10, Dungee 3, Krajisnik 23, Sude Yılmaz, Gizem Başaran Turan, Merve Aydın 8

Fenerbahçe Safiport: Iagupova 29, Şerife Alperi Onar 6, Tuğçe Canıtez 2, McBride 21, Williams 18, Zahui 6, Manolya Kurtulmuş 7

1 Periyot: 14-17

Devre: 38-43

3. Periyot: 50-62

Beş faulle çıkan: 34.33 Dungee (Galatasaray)

İSTANBUL (AA)