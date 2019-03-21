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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final’e Sopron ev sahipliği yapacak

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali’ne Macaristan’ın Sopron kenti ev sahipliği yapacak.

21 Mart 2019, Perşembe 10:26
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final’e Sopron ev sahipliği yapacak

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali’ne Macaristan’ın Sopron kenti ev sahipliği yapacak.

FIBA’dan yapılan açıklamada, kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde Avrupa’daki en üst düzey organizasyonunun, Macaristan’ın Sopron kentinde, 12-14 Nisan tarihlerinde yapılacağı kaydedildi.

Dörtlü Final’de Rusya’nın UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk, Macaristan’ın Sopron Basket ile Çekya’nın USK Prag takımları mücadele edecek.

Organizasyona katılan Türk ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor gruptan çıkamamış, Fenerbahçe ise çeyrek finalde USK Prag’a elenmişti.

AA

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