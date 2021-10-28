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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Hatayspor: 87 - Panathinaikos: 56

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu 3. hafta maçında Hatayspor, sahasında Yunanistan’ın Panathinaikos takımını 87-56 yendi.

28 Ekim 2021, Perşembe 20:36 Son Güncelleme:
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Hatayspor: 87 - Panathinaikos: 56

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu 3. hafta maçında Hatayspor, sahasında Yunanistan’ın Panathinaikos takımını 87-56 yendi.  Bu sonuçla Hataypspor ikinci galibiyetini, Panathinaikos ise ikinci yenilgisini aldı.

Salon: Antakya     

Hakemler: Andrada Csender (Romanya), Denys Povorozniuk (Ukrayna), Amalia Marchis (Romanya)     

Hatayspor: Wiley 20, İdal Yavuz, Gorini 21, Büşra Akbaş, Ayşegül Günay 2, Büşra Akgün 2, Bahar Çağlar Ökten 6, Brown 22, Elif Emirtekin 14     

Panathinaikos: Reed 24, Ziaka, Stamati, Lymoura 3, Vintsilaiou 6, Bountouri 2, Grigoropoulou, Stach 4, Mylonaki 2, Holmes 12, Chatzinikolaou 3     

1. Periyot: 31-11     

Devre: 57-30     

3. Periyot: 79-44

HATAY (AA)

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