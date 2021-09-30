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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri: Elazığ İl Özel İdare: 80 - PAOK: 76

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri'nde temsilcimiz Elazığ İl Özel İdare, PAOK engelini aşarak gruplara kaldı.

30 Eylül 2021, Perşembe 21:40 Son Güncelleme:
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri: Elazığ İl Özel İdare: 80 - PAOK: 76

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri ikinci maçında Elazığ İl Özel İdare, sahasında Yunanistan’ın PAOK takımını 80-76 mağlup etti. İlk maçı da 62-58 kazanan Elazığ temsilcisi, kupada gruplara kalmayı başardı.

Elazığ İl Özel İdare, B Grubu’nda Prometey (Ukrayna), ACS Sepsi-SIC (Romanya) ve Uni Gyor (Macaristan) takımlarıyla eşleşti.

Salon: Çimentaş İl Özel İdare

Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Mlosav Kaludjerovic (Karadağ), Suzana Vujicic (Karadağ)

Elazığ İl Özel İdare: Morgan 28, Nuran Tutsak 3, Pulliam 21, Razheva 13, Hanna Brych 5, Nihan Dabakoğlu 4, Toure 4, Melike Yalçınkaya 2, Nisa Yalçın, Hatice Sönmez, Nuran Tutsak, Nazlı Güngör, Esma Çelen Türk

PAOK: Hollivay 17, Stanley 8, Chairistanidou 7, Makitalo 8, Pavlopoulou 13, Katsamouri 3, Karlafti 18, Kilazidou 2, Stojiljkovic, Toli, Stefanaki

1. Periyot: 24-26

Devre: 42-42

3. Periyot: 60-53

5 Faulle Çıkanlar: 32.11 Stanley, 39.38 Karlafti (PAOK)

ELAZIĞ (AA)

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