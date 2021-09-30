FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri ikinci maçında Elazığ İl Özel İdare, sahasında Yunanistan’ın PAOK takımını 80-76 mağlup etti. İlk maçı da 62-58 kazanan Elazığ temsilcisi, kupada gruplara kalmayı başardı.
Elazığ İl Özel İdare, B Grubu’nda Prometey (Ukrayna), ACS Sepsi-SIC (Romanya) ve Uni Gyor (Macaristan) takımlarıyla eşleşti.
Salon: Çimentaş İl Özel İdare
Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Mlosav Kaludjerovic (Karadağ), Suzana Vujicic (Karadağ)
Elazığ İl Özel İdare: Morgan 28, Nuran Tutsak 3, Pulliam 21, Razheva 13, Hanna Brych 5, Nihan Dabakoğlu 4, Toure 4, Melike Yalçınkaya 2, Nisa Yalçın, Hatice Sönmez, Nuran Tutsak, Nazlı Güngör, Esma Çelen Türk
PAOK: Hollivay 17, Stanley 8, Chairistanidou 7, Makitalo 8, Pavlopoulou 13, Katsamouri 3, Karlafti 18, Kilazidou 2, Stojiljkovic, Toli, Stefanaki
1. Periyot: 24-26
Devre: 42-42
3. Periyot: 60-53
5 Faulle Çıkanlar: 32.11 Stanley, 39.38 Karlafti (PAOK)
ELAZIĞ (AA)