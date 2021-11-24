Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta karşılaşmasında Elazığ İl Özel İdare, sahasında Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımını konuk etti. Temsilcimiz parkeden 71-65 mağlup ayrıldı.
Salon: Çimentaş İl Özel İdare
Hakemler: Hrvoje Cavar ( Hırvatistan ), Maksim Zhitlukhin ( Rusya ), Milosav Kaludjerovic ( Karadağ )
Elazığ İl Özel İdare: Nur Nihan Dabakoğlu 4, Morgan 10, Pulliam 12, Razheva 21, Melike Yalçınkaya 14, Şuğranur Hatice Sönmez, Esma Türk, Nisa Yalçın 4
ACS Sepsi-SIC: Catinean, Fraser 32, Ghizila 8, Pasic 21, Wallace 10, Orban, Podar
1. Periyot: 11-20
Devre: 37-34
3. Periyot: 49-53
ELAZIĞ (AA)