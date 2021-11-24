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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Elazığ İl Özel İdare-ACS Sepsi-SIC: 71-65

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta karşılaşmasında Elazığ İl Özel İdare, sahasında Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımına 71-65 mağlup oldu.

24 Kasım 2021, Çarşamba 21:13 Son Güncelleme:
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Elazığ İl Özel İdare-ACS Sepsi-SIC: 71-65

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta karşılaşmasında Elazığ İl Özel İdare, sahasında Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımını konuk etti. Temsilcimiz parkeden 71-65 mağlup ayrıldı.

Salon: Çimentaş İl Özel İdare 

Hakemler: Hrvoje Cavar ( Hırvatistan ), Maksim Zhitlukhin ( Rusya ), Milosav Kaludjerovic ( Karadağ ) 

Elazığ İl Özel İdare: Nur Nihan Dabakoğlu 4, Morgan 10, Pulliam 12, Razheva 21, Melike Yalçınkaya 14, Şuğranur Hatice Sönmez, Esma Türk, Nisa Yalçın 4 

ACS Sepsi-SIC: Catinean, Fraser 32, Ghizila 8, Pasic 21, Wallace 10, Orban, Podar 

1. Periyot: 11-20 

Devre: 37-34 

3. Periyot: 49-53

ELAZIĞ (AA)

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