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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Elazığ İl Özel İdare: 66 - BC Prometey: 78

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 3. hafta karşılaşmasında Elazığ İl Özel İdare, sahasında Ukrayna’nın BC Prometey takımına 78-66 mağlup oldu.

27 Ekim 2021, Çarşamba 21:29 Son Güncelleme:
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Elazığ İl Özel İdare: 66 - BC Prometey: 78

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 3. hafta karşılaşmasında Elazığ İl Özel İdare, sahasında Ukrayna’nın BC Prometey takımını ağırladı. Temsilcimiz, rakibine 78-66 mağlup oldu.

Salon: Çimentaş İl Özel İdare     

Hakemler: Piotr Ivashkov (Belarus), Ivana Radinovic (Karadağ), Daut Mehmeti (Kosova)     

Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 2, Morgan 16, Pulliam 13, Nisa Yalçın, Razheva 12, Brych 6, Nur Nihan Dabakoğlu 13, Melike Yalçınkaya 4    

BC Prometey: Dubrovina 10, Atkins 17, Datsko 8, Musiienko 2, Yurkevichus 9, Holmes 16, Liubinets, Babic 16     

1. Periyot: 19-18     

Devre: 36-46     

3. Periyot: 50-64 

ELAZIĞ (AA)

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