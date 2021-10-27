FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 3. hafta karşılaşmasında Elazığ İl Özel İdare, sahasında Ukrayna’nın BC Prometey takımını ağırladı. Temsilcimiz, rakibine 78-66 mağlup oldu.
Salon: Çimentaş İl Özel İdare
Hakemler: Piotr Ivashkov (Belarus), Ivana Radinovic (Karadağ), Daut Mehmeti (Kosova)
Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 2, Morgan 16, Pulliam 13, Nisa Yalçın, Razheva 12, Brych 6, Nur Nihan Dabakoğlu 13, Melike Yalçınkaya 4
BC Prometey: Dubrovina 10, Atkins 17, Datsko 8, Musiienko 2, Yurkevichus 9, Holmes 16, Liubinets, Babic 16
1. Periyot: 19-18
Devre: 36-46
3. Periyot: 50-64
ELAZIĞ (AA)