FIBA, kadın hakemleri artırıyor

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA Oyun Yetkilileri Lisanslaması’nın yeni döngüsünde (2021-23) dünya çapındaki FIBA lisanslı kadın hakemlerin artmasını sağlamak için harekete geçti. FIBA, 2019- 2023 döngüsü için stratejik hedeflerden biri olan ’Basketbolda Kadınlar’ kapsamında, 2021-23 lisans döneminde her ulusal federasyon için ekstra bir kadın hakem lisans tahsisine izin veren kararlar alınacağı duyuruldu. Bu karar doğrultusunda FIBA, kadın lisanslı hakem sayısında yüzde 20-30 oranında artış bekliyor.