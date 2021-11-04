FIBA ile Nelonen Medya’dan 4 yıllık anlaşma

Ülkedeki spora olan talebin altını çizen Nelonen Medya, Fin Milli Takımı’nın tüm maçlarını önde gelen ücretsiz kanallarından birinde yayımlayacak. Ayrıca hem ücretsiz hem de şifreli hizmetlerinde diğer önemli maçların da kapsamlı bir paketini sunacaklar. Nelonen Medya hakları 2021'den 2025'e kadar sürecek ve FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası için yaklaşmakta olan Avrupa Elemeleri ile başlayacak.

Nelonen Medya'nın yayın sözleşmesi, FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası ve eleme pencerelerini, FIBA 2025 EuroBasket ile elemelerini ve Paris 2024'e kadar olan FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvalarını içeriyor.

Nelonen Medya'nın İş Direktörü Kari Laakso şunları söyledi: “Basketboldaki maçları kanallarımızda yayımlamak harika. Uluslararası basketbol , halihazırda NBA ve Finlandiya ulusal basketbol ligini içeren geniş yelpazemize harika bir ek.”

FIBA Medya ve Pazarlama Hizmetleri Genel Müdürü Frank Leenders, “Bu basketbolseverler için harika bir haber. Avrupa'nın bu bölgesindeki spor tutkusu dünyanın herhangi bir yerindeki kadar yoğun. Nelonen Medya ile olan bu ortaklık, taraftarlara gelecek yıllarda benzeri görülmemiş bir içerik ve FIBA müsabakalarına erişim sağlayacak” dedi.











