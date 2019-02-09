FIBA Genel Sekreteri Zagklis: Türkiye basketbolda elit bir ülke

Patrick Baumann’ın vefatının ardından, 2018’in Aralık ayında göreve atanan Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Cenevre’nin Mies bölgesindeki Basketbol Evi’nde basın mensupları ile bir araya gelerek basketbolun geleceği ve EuroLeague ile iş birliğinin durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Gerçekleşen sohbette basketbolun küresel ve Avrupa düzeyindeki önemli meseleleri hakkında konuşulurken, Genel Sekreter Zagklis Türkiye’deki basketbolun olumlu gelişimine de değindi.

Patrick Baumann’ın vefatının ardından, 2018’in Aralık ayında göreve atanan FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Cenevre’nin Mies bölgesindeki Basketbol Evi’nde basın mensupları ile bir araya gelerek sporun geleceği ve EuroLeague ile iş birliğinin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Gerçekleşen sohbette basketbolun küresel ve Avrupa düzeyindeki önemli meseleleri hakkında konuşulurken, Genel Sekreter Zagklis Türkiye’deki basketbolun olumlu gelişimine de değindi.

Türkiye’nin son 20 yılda basketbolda çok geliştiğini belirten Zagklis, “Türkiye basketboldaki olumlu gelişimini daha önce düzenlenen büyük organizasyonlarda, çeşitli yaş gruplarında aldığı madalyalar ve başarılı sonuçlarla gösterdi. Bunu derken sadece erkeklerden değil, kadın basketbolundan da bahsediyorum. Rio 2016’da madalya almaya çok yaklaşmışlardı. Bu da basketbola yaptıkları bilinçli yatırımın sonucu ortaya çıkıyor. Türkiye’nin hem erkekler, hem kadınlar basketbolunda elit bir ülke olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

“Amacımız Basketbolu Dünyadaki En Popüler Spor Yapmak”

Zagklis hedeflerinin basketbolu dünyadaki en iyi spor yapmak olduğunu söyleyerek, açılış konuşmasında; “Amacımız basketbolu dünyadaki en popüler spor yapmak ve dünyadaki basketbol topluluğunu büyütmek. Beni Dünya Federasyonu'na rahmetli Patrick Baumann getirdi. Bildiğiniz gibi, onu asla unutamayacağımız koşullar altında kaybettik. İyi bir yönetim şekliyle çok çalışarak onun çalışmalarına devam etmek zorundayız. Başladığı göreve devam etmeli ve başka projeler de geliştirmeliyiz. Bir döngünün sonundayız. Bu döngü, Dünya Kupası ile yaptığımız değişiklik nedeniyle ilk defa dört değil, beş yıl sürüyor. Dünya Kupası organizasyonuna çok fazla yatırım yapan bir ülke olan Çin'in 8 şehrinde 32 ülkenin katılımıyla çok yüksek kalitede bir turnuva gerçekleştirmeliyiz” ifadelerinde bulundu.

“Milli Takımlar Taraftarların İlgisini Çekiyor”

FIBA’nın milli takım eleme pencereleri konusuna üzerine Andreas Zagklis, “Pencereler yeni Dünya Kupası formatının bir parçası. Pencerelerin çok özel prensipleri var: Milli takımların kendi evlerinde ve deplasmanda oynayabilmesi. Milli takımları kendi ülkelerindeki seyircileriyle buluşturmak. Bu eleme sistemi ile daha çok ülkeye Dünya Kupası’na katılma hakkını elde etme şansını vermek. Yeni formatın dizaynı bu üç prensibe göre yapıldı. Ancak pencereler bu formatın en önemli unsuru haline geldi. Bu da belli bazı kulüplerin oyuncularını milli takıma göndermemesinden kaynaklanıyor. Burada anlaşılması gereken, yeni formatın oyunculara en az bir yaz dinlenmeleri için fırsat veriyor olması. Bu çok iyi çalışılarak alınmış bir karardı. Ayrıca bu yeni format bize diğer ülkelere yayılma ve basketbola çok aşina olmayan kitlelere de ulaşma fırsatı veriyor. Milli takımlar taraftarların ilgisini çekiyor ve bu çok önemli. Biz çok açık bir kurumuz ve federasyonlarla görüşüyoruz. Sene içerisindeki pencerelerde NBA oyuncuları yer alamıyor ama bu geri kalan oyuncuların öne çıkmasına ve kendilerini geliştirmesine vesile oluyor. Pencelerle ilgili olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu zamanla olacak bir şey. Elemeler ile ilgili her seviyede büyüme rakamlarını gördünüz. Bu bizi özellikle memnun eden bir şey” dedi.

“Misilleme Yapmaktan Ziyade Çözüm Odaklı Çalışmamız Lazım”

EuroLeague ile FIBA ilişkisinden de bahseden Zagklis, şöyle konuştu; “İlk olarak şunu söylemeliyim ki EuroLeague üyelerinin Patrick Baumann’ın cenazesinde yer almasını memnuniyetle karşıladık. Ayrıca EuroLeague CEO’su Jordi Bertomeu genel sekreterlik görevine seçilmemin ardından bana bir tebrik mektubu da gönderdi. Ben de kendisine bir teşekkür mektubu gönderdim. Ben yıllardır FIBA’da çalışıyordum ve yapılan bütün görüşmelerde bulundum. Ben de, Jordi de avukatız. Profesyonel anlamda düzgün bir ilişkimiz var. Şu anda belirli düzeyde iş birliği yapıyoruz ancak bunun daha üst bir seviyede olması gerekiyor. Bunu da anca iletişim ve diyalog kurarak yapabiliriz. Bu iletişimi de kamuoyu aracılığıyla dillendirmek hata olur. Bu geçmişte yapıldı. Tabii ki halka açık bir şekilde tartışabiliriz. Ancak ben şu an medyada bir şey söylersem, onlar da söyler ve bu açık bir tartışmaya döner. Ben bundan yana değilim, polemik ortamını devam ettirmek istemiyorum. Hukuki prosedürler var ve hukuki süreç devam ediyor. Avrupa Komisyonu da bu konu üzerinde çalışıyor, hukuk departmanları da. Seçildiğim zaman da söylediğim gibi misilleme yapmaktan ziyade çözüm odaklı çalışmamız lazım. Eğer bütün paydaşlar ile birlikte oturup konuşursak, bazı tarafların fedakarlık yapması gerekse bile basketbolun iyiliği için çözümler üretebiliriz. Elit olarak adlandırılan kulüplere de daha alt düzeydeki kulüplere de saygı göstermeliyiz. Takvim konusunda da birbirimize yardım ederek ilerlemeliyiz. İnanıyorum ki bir zaman gelecek ve hep beraber oturup bir çözüm bulabiliyor muyuz bakacağız.”

“Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin Gelişiminden Mutluyuz”

FIBA’nın Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin (BCL) gelişiminden memnun olduğunu belirten Andreas Zagklis, “BCL üçüncü yıldır devam eden bir lig ve şu an için her seviyedeki gelişiminin bizi mutlu ettiğini söyleyebilirim. Gelişmelerin takımların kadroları, rekabet gücü ve maçlardaki heyecan ile de bağlantısı var. Federasyonlar ligin yüzde 50'sine sahipler ama biz daha fazlasını istiyoruz. BCL'ye katılan kulüpler 7-8 ülkeyle sınırlı değil, buraya 20'den fazla ülkeden kulüp katılıyor. Lig, ikinci ve üçüncü yılında katılımcılara verdiği ödül para konusunda büyük adımlar attı. Bir ligi düzgün şekilde düzenleyebileceğinizi ve geliştirebildiğinizi gösterdikçe, insanların ve kulüplerin dikkatleri de, şu anda olduğu gibi, o derece artıyor. Bu da ligin seviyesinin de yükselmesine olanak sağlıyor. BCL, kulüplerin yerel liglerindeki sıralamalarına değer veren ve onlara yardımcı olan bir proje” dedi.

“Kurallarda Değişiklik Konusunda NBA ile İş Birliği İçerisindeyiz”

Basketbolda kural değişikliği konusuna da değinen Zagklis, “Basketbolun tüm seviyelerini içeren düzenlemelerimiz var. Bu düzenlemelerde değişiklik yaptığımızda, büyük bir etkisi oluyor. Örneğin, sahayı büyütmek demek, dünyadaki tüm arenalarda değişiklik ve bununla gelecek maliyet anlamına gelir. Şu an NBA ile yaptığımız iş birliğinden çok memnunuz. Bu, kurallardaki değişikliklerin basketbolu nasıl etkilediğini tartışmamızı sağlıyor. Basketbolun gelişimi ile ilgili olarak tüm kıtaları izliyoruz. Bir değişiklik yapılabilecek kapasiteye sahip olunup olunmadığına dikkatlice bakmaya çalışıyoruz. Kurallarda yapılacak bir değişiklik basketbolu destekleyecekse, bunun bir parçası olmaktan tabii ki mutluluk duyarız” açıklamasında bulundu.