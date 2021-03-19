Ulusal federasyonlar arasındaki anlaşmalar bugün (19 Mart) FIBA Avrupa Yönetim Kurulu'na sunuldu.

İlk olarak 2015 yılında, bilet satışlarına yardımcı olmak ana amacıyla uygulanan ortaklık konsepti, kura çekimi kuralları çerçevesinde, turnuvaya ev sahipliği yapacak her bir ülkenin aynı grupta yer alacağı bir ortak federasyon seçmesine olanak tanıyor.

Anlaşmaları takiben, Litvanya'nın maçların Almanya’nın Köln kentinde oynanacağı gruba gitmesi garanti edilirken, Polonya mücadeleye Çekya’nın başkenti Prag'da başlayacak.

Anlaşmalarla ilgili olarak dört federasyon da mutluluk ve heyecanlarını belirtirken, FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, ortaklık anlaşmalarının duyurusunu memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu anlaşmaların hem ev sahipleri hem de FIBA için öneminin altını çizdi ve şu açıklamalarda bulundu:

“Ortaklık anlaşmaları, geçmiş FIBA EuroBasket turnuvalarını başarıya ulaşmasında çok önemli bir unsurdu ve bu geleneği sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Ev sahiplerinin her birine bir ortak federasyon seçme şansı vererek, elbette kura çekimi sıralamalarına saygı duyarak, mümkün olduğunca çok sayıda taraftarın etkinliğe katılmasını sağlıyoruz. Pek çok Litvanyalı ve Polonyalı taraftarın milli takımlarını takip etmesini ve FIBA EuroBasket 2022'nin grup aşamasının Köln ve Prag'da bir basketbol festivali haline gelmesine katkıda bulunmayı umuyoruz. Yakında duyurulacak diğer ortaklıkları da büyük bir heyecanla bekliyoruz.”

Diğer iki FIBA EuroBasket 2022 ev sahibi İtalya ve Gürcistan’ın belirleyeceği ortak federasyonlar daha sonra duyurulacak.