FIBA Espor Açık Turnuvası Olimpik Kanal’da Yayımlanacak

Türkiye’nin de mücadele edeceği Avrupa konferansı maçlarının 12-13 Aralık tarihlerinde oynanacağı turnuvada, Amerika konferansları 19-20 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Avrupa ve Amerika kıtalarından 200'den fazla oyuncunun ve 29 takımın yer aldığı turnuvada toplam 48 maç yapılacak. Tüm maçlar FIBA’nın Facebook, Twitch ve YouTube kanallarından canlı olarak, İngilizce anlatımla sunulacak.

FIBA 2020 Espor Açık 2'de yarışan takımlar, NBA2K Pro-AM modunu kullanarak PlayStation 4 ile çevrimiçi mücadele edecek. Her takım, beşi sahada ve iki yedek olmak üzere yedi oyuncudan oluşacak.

FIBA Espor Açık 2, kasım ayında Avustralya'nın Güneydoğu Asya / Okyanusya Konferansı'nı kazanmasıyla başlamıştı. Afrika Konferansı'nı Fildişi Sahili ve Orta Doğu Konferansı’nı ise Suudi Arabistan kazandı.

Bugün başlayacak Avrupa Konferansı’nda ikinci grupta mücadele edecek Türkiye’nin programı şöyle:

12 Aralık 2020, Cumartesi

TSİ 20.40 Kıbrıs Rum Kesimi – Türkiye

TSİ 23.20 Avusturya – Türkiye

13 Aralık 2020, Pazar

TSİ 15.15 Türkiye – İrlanda

Avrupa Konferansı’nın çeyrek ve yarı finalleri ile final maçı da 13 Aralık Pazar günü TSİ 18.35 itibarıyla başlayacak.