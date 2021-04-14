FIBA Espor Açık 3’te 60 milli takım yer alacak

FIBA Espor Açık 3’te, ikinci turnuvada olduğu gibi, altı bölgesel konferans olacak. Güney Doğu Asya, Afrika ve Orta Doğu konferanslarında 6 takım, Kuzey ve Orta Amerika ise 8 takıma sahip olacak. Güney Amerika'da 7 takım bulunurken, Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa Konferansı'nda 28 takım oynayacak.

Turnuvada ilk defa, Kuzey ve Orta Amerika ile Avrupa Konferansları iki bölümden oluşacak: Mevcut Nesil (PS4) ve Yeni Nesil (PS5).

Grup aşaması maçları cuma günü yapılacak olup en iyi üç play-off serisi cumartesi ve pazar günleri gerçekleşecek.

FIBA spor Açık 3’te maçlar üç farklı hafta sonunda oynanacak. 16-18 Nisan'da Güney Doğu Asya, Afrika, Orta Doğu konferansları ile başlayacak turnuva, 23-25 Nisan'da Kuzey ve Orta Amerika (Mevcut Nesil) ve Avrupa (Mevcut Nesil) ile devam edecek. Son haftada ise 7-9 Mayıs’ta Kuzey ve Orta Amerika (Yeni Nesil), Avrupa (Yeni Nesil) ve Güney Amerika takımları maç yapacak.

Önceki turnuvalarda olduğu üzere, tüm maçlar, FIBA'nın dijital kanalları olan Facebook, Twitch ve YouTube üzerinden canlı içeriklerle yayımlanacak. Grup aşaması maçları da Facebook ve YouTube üzerinden izlenebilecek.

FIBA Espor Açık Turnuvası’nın ilkine 17 milli takım katılırken, ikincisine 38 milli takım katılmıştı. Üçüncüsünün 60 milli takımın katılımıyla gerçekleşeceği FIBA Espor Açık turnuvaları başarısını sürdürmeye devam ediyor.

Türkiye’nin Avrupa konferansında şampiyon olduğu Espor Açık 2’de; Arjantin, Avustralya, Fildişi Sahili, Suudi Arabistan ve ABD ise kendi bölgesel konferanslarında zafere ulaşmıştı.