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FIBA Erkekler Avrupa Kupası - Bahçeşehir Koleji: 86 - Iraklis: 66

Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında Yunanistan’ın Iraklis takımını 86-66 mağlup etti.

10 Kasım 2021, Çarşamba 18:58 Son Güncelleme:
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FIBA Erkekler Avrupa Kupası - Bahçeşehir Koleji: 86 - Iraklis: 66

Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında Yunanistan’ın Iraklis takımını konuk etti. Temsilcimiz parkeden 86-66 galip ayrıldı..

Salon: Ülker     

Hakemler: Mart Uuehendrik (Estonya), Bojan Jovanic (Bosna Hersek), Maksim Zhitlukhin (Rusya)     

Bahçeşehir Koleji: Berkay Candan 5, Smith 9, Solomon 12, Hall 6, Jones 8, Muhammed Baygül 18, Bentil 11, Oğuz Savaş 6, Erkan Yılmaz 11, Hadi Özdemir, Ali Yüceoral, Ata Ülkü Özben     

Iraklis: Douglas 14, Lynch 12, Agravanis 7, Fillios, Kouzeloglou 4, Daniels, Petanidis, Skordilis 8, Papadakis, Stamatis 2, Taylor 2, Woolridge 17     

1. Periyot: 24-19     

Devre: 45-34     

3. Periyot: 62-47     

İSTANBUL (AA)

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