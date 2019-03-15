FIBA Dünya Kupası Kura Çekimi’nde Türkiye 4. torbada

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yarın (16 Mart) Çin’in Shenzhen şehrindeki Shenzhen Arena’da gerçekleşecek olan FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası Kura Çekimi için prosedürünü yayınladı.

Buna göre; ev sahibi Çin ile birlikte Dünya Kupası’na gitmeye hak kazanan en iyi 7 ülkenin (ABD, İspanya, Fransa, Sırbistan, Arjantin, Litvanya, Yunanistan) seri başı olacağı kura çekiminde, Türkiye sekiz torba arasından dördüncü torbada yer alacak.

FIBA, yarın (16 Mart) Çin’in Shenzhen şehrindeki Shenzhen Arena’da gerçekleşecek olan FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası Kura Çekimi için prosedürünü yayınladı. Buna göre; ev sahibi Çin ile birlikte Dünya Kupası’na gitmeye hak kazanan en iyi 7 ülkenin (ABD, İspanya, Fransa, Sırbistan, Arjantin, Litvanya, Yunanistan) seri başı olacağı kura çekiminde, Türkiye sekiz torba arasından dördüncü torbada yer alacak.

FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası’nda oynamaya hak kazanan 32 takım, NIKE FIBA Erkekler Dünya Sıralaması’na göre, her biri 4 takımdan oluşan 8 torbaya ayrıldı. Turnuvaya ev sahipliği yapan Çin, birinci torbada yer almaya hak kazanırken, dünya sıralamasında birinci olan ABD, ikinci olan İspanya ve üçüncü olan Fransa da bu torbada yer aldı. Kalan 28 ülke ise ikinci torbadan sekizinci torbaya kadar dünya sıralamasındaki konumlarına göre yerleştirildi.

Amerika kıtasından iki takımın aynı grupta olmasını önlemek için bir değişiklik yapıldı. Bunlardan dördü olan Dominik Cumhuriyeti, Porto Riko, ABD ve Venezuela - A, C, E ve G gruplarına gidecek torbalarda yer alırken, Kanada beşinci torbadan altıncı torbaya taşınarak, bu torbadaki en iyi sırada bulunan İran'la yer değiştirdi.

32 ülke, her biri dört takımdan oluşan sekiz gruba (A, B, C, D, E, F, G, H) dağıtılacak. Grupların, Dünya Kupası’nın grup aşamasının sadece ilk turunda değil, ikinci turunda da kalitesini dengelemek için aşağıdaki kurallar kura çekimi aşamasında geçerli olacak:

• 1, 4, 5 ve 8’inci torbadaki takımlar A, C, E ve G gruplarına dağıtılacak;

• 2, 3, 6 ve 7’nci torbadaki takımlar ise B, D, F ve H gruplarına gidecek;

• A Grubu’nda yer alacak takımlar B Grubu’ndakilerle, C Grubu’nda yer alacak takımlar D Grubu’ndakilerle, E Grubu’nda yer alacak takımlar F Grubu’ndakilerle ve G Grubu’nda yer alacak takımlar H Grubu’ndakilerle karşılaşacak;

• Kura çekimi takımların gruplardaki alfabetik sırasına göre çekilecek olup, takımlar uygun olan ilk gruba yerleştirilecek;

• Son olarak, her takım bir gruba yerleştirildikten sonra, takımların grupları içerisindeki sıralaması kura çekimi ile belirlenecek ve grupların Grup Aşaması’ndaki maç programı buna göre düzenlenecektir.

• Birinci Torba - 4 takım (Çin, ABD, İspanya, Fransa) A, C, E ve G gruplarına atanacak. Yerel Organizasyon Komitesi tarafından kabul edildiği üzere, ev sahibi Çin, A Grubu’na yerleştirilirken, dünya şampiyonu ABD, E Grubu'nda yer alacak;

• İkinci Torba - 4 takım (Sırbistan, Arjantin, Litvanya, Yunanistan) B, D, F ve H gruplarına yerleştirilecek;

• Üçüncü Torba - 4 takım (Rusya, Avustralya, Brezilya, İtalya) B, D, F ve H gruplarına katılacak. Brezilya, Arjantin ile aynı grupta yer alamayacak;

• Dördüncü Torba - 4 takım (Porto Riko, Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Venezuela) A, C, E ve G gruplarına yerleştirilecek. 3 Amerikan takımı - Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti ve Venezuela - ABD ile aynı grupta yer alamayacak;

• Beşinci Torba – 4 takım (Almanya, Çekya, Polonya, İran) A, C, E ve G gruplarına katılacak. İran, Çin ile aynı grupta yer alamayacak;

• Altıncı Torba - 4 takım (Kanada, Karadağ, Filipinler, Kore) B, D, F ve H gruplarına yerleştirilecek. Kanada, Arjantin veya Brezilya ile, Filipinler ve Kore ise Avustralya ile aynı grupta yer alamayacak;

• Yedinci Torba - 4 takım (Nijerya, Senegal, Yeni Zelanda, Angola) B, D, F ve H gruplarına katılacak. Yeni Zelanda, diğer Asya takımlarıyla bir grupta yer alamayacak;

• Sekizinci Torba – Bu grupta yer alan son 4 takım (Japonya, Ürdün, Tunus, Fildişi Sahili) geri kalan gruplara dağıtılacak. Bu torbadan, Japonya ve Ürdün, Çin veya İran ile aynı grupta yer alamayacak.

Sekiz grubun oynayacağı şehirler şu şekilde belirlendi:

A Grubu -> Pekin

B Grubu -> Wuhan

C Grubu -> Guangzhou

D Grubu -> Foshan

E Grubu -> Şangay

F Grubu -> Nanjing

G Grubu -> Shenzhen

H Grubu -> Dongguan

Türkiye saati ile 13.30’da başlayacak kura çekimi 14.00’den itibaren BeIN Sports Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kura çekimi ayrıca, FIBA'nın YouTube kanalı ve www.fanatik.com.tr üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

FIBA, Amerika’nın ünlü şarkıcısı/söz yazarı Jason Derulo, organizasyonun global elçisi olan spor ikonu Kobe Bryant ve Dünya Kupası’nın ilk global elçisi olarak tanıtılan, Çin’in en büyük basketbol efsanesi Yao Ming’in bir araya geleceği ve ilk defa halka açık olarak düzenlenecek kura çekimi için 8 bin biletin tamamının satıldığını açıkladı. Bugüne kadarki en büyük FIBA Dünya Kupasına ev sahipliği yapacak Çin’in belirlenen sekiz şehrinden biri olan Shenzhen’de gerçekleşecek kura çekimi üç gün sürecek kutlamaların bir parçası olacak.