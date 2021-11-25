FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nin mobil uygulaması çıktı

Kullanıcılar, favori takımları ve oyuncuları seçerek uygulama deneyimini kişiselleştirmenin yanı sıra parmaklarının ucunda bol miktarda bilgiye sahip olacaklar. Uygulamayı indiren kişiler elemeler boyunca takip etmek istedikleri en fazla üç takım ve 10 oyuncuyu seçerek, ilgili haberlerin kendilerine bildirim yoluyla gitmesini sağlayabilir.

Uygulama, basketbolseverlerin Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa kıtalarında 6 pencerede oynanacak elemelerle ilgili, en son haberler ve ön görülerin yanı sıra canlı maç istatistikleri, güncel sıralamalar ve videolar da dahil olmak üzere her türlü bilgiyi takip etmelerine olanak tanıyor.

Dünya Kupası Elemeleri’nde ilk maçlar 25 Kasım 2021'de başlayacak ve Şubat 2023'te altıncı ve son pencerede oynanacak maçlarla sona erecek.

Endonezya, Japonya ve Filipinler'de, 25 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023'te 32 takım yer alacak.

Uygulama hem iOS hem de Android cihazlarında mevcut olup indirmek ücretsizdir.