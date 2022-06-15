Ulusal federasyonların Kasım 2022 ve Şubat 2023’te oynanacak FIBA Dünya Kupası 2023 Elemeleri pencerelerindeki potansiyel maçlarıyla ilgili çok sayıda talebi üzerine, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) maçların oynanacağı kesin tarihleri paylaştı. Böylelikle milli takımların bu pencerelerdeki oynayacağı bütün maçlar önceden belirlenmiş oldu.

Buna göre gruplar ikinci turda şu şekilde dağılacak:

5’inci Pencere: 7 – 15 Kasım 2022 – 6’ncı Pencere: 20 – 28 Şubat 2023

• İlk turdan sonra A ve B gruplarından en iyi 3 takım I Grubu’na dahil edilecek

• İlk turdan sonra C ve D gruplarından en iyi 3 takım J Grubu’na dahil edilecek

• İlk turdan sonra E ve F gruplarından en iyi 3 takım K Grubu’na dahil edilecek

• İlk turdan sonra G ve H gruplarından en iyi 3 takım L Grubu’na dahil edilecek

Belarus’un çıkarılması kararının ardından Büyük Britanya ve Yunanistan ile B Grubu’nda yer alan Türkiye A Erkek Milli Takımı, doğrudan ikinci tura yükselmişti.

İkinci turda 4’üncü pencere 22-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Buna göre, B Grubu’nda mücadele eden Türkiye 5’inci penceredeki maçlarını 10 ve 13 Kasım 2022’de, 6’ncu penceredeki maçlarını ise 24 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde oynayacak. Milli takımın rakipleri 3 Temmuz 2022’de oynanacak Büyük Britanya – Türkiye maçının ardından sıralamanın belli olmasıyla netleşecek. B Grubu’nun rakiplerini oluşturacak A Grubu’nda Sırbistan ve Letonya ikinci tura yükselmişti, diğer yükselecek takım Belçika veya Slovakya olacak.