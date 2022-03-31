FIBA, basketbolda merkez olacak Courtside 1891 girişimini duyurdu

FIBA'nın basketbolu dünyanın en popüler spor topluluğu haline getirme vizyonu ve FIBA ailesini genişletme stratejik hedefi ile uyumlu olan ortaklık, FIBA ve Two Circles'ın Courtside 1891 markası altında, tamamen yeni bir doğrudan tüketiciye yönelik içeriklerin geliştirilmesini, pazarlanmasını ve ticarileştirilmesini sağlayacak.

Yeni Courtside 1891 ürünü, dünya çapındaki çok çeşitli basketbol etkinlikleri ve liglerinden skorları, yayınları ve programları toplayacak. Yepyeni ve benzersiz yeni bir markayla birleşen bu kapsamlı içerik teklifi, spor federasyonlarının tipik dijital içeriklerinden daha cesur ve yenilikçi bir hamleyi temsil ediyor.

Courtside 1891 için ilk lansman ürünü, şubat ayında FIBA bölgelerinde oynanan son FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 ikinci elemeler döneminde sınırlı sürümde sunulmuştu.

Courtside 1891 girişimi, FIBA'nın dünya çapında doğrudan, uzun vadeli taraftar ilişkileri geliştirmesini ve yeni ürünler ile stratejiler oluşturmaya yardımcı olmak için küresel basketbol taraftar davranış ve tutumlarını daha iyi anlamasını sağlayacak. Ayrıca, dünya çapında bölgesel ve yerel liglerin yanı sıra FIBA müsabakaları için daha fazla görünürlük sağlamak için fırsatlar yaratacak.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis girişimle ilgili olarak şunları söyledi: “Two Circles ile bu girişime başlamaktan mutluluk duyuyoruz. Basketbolun dünya çapındaki profilini büyütmek ve basketbol topluluğunu birleştirmek vizyonumuzun temel bir parçasıdır. Two Circles'ın dijital stratejilerdeki uzmanlığı ile izleyicilerle etkileşime geçerek basketbolseverlerle doğrudan ilişkiler geliştiren bu ortaklık şimdiden FIBA Ailesi'nin tüm üyelerinin yararlanacağı yeni bir dijital platform sağladı ve basketbol hayran kitlemizle benzeri görülmemiş düzeyde etkileşim yaratacak.”

FIBA ve Two Circles'ın ortaklığı başlangıçta 2029'a kadar sürecek. Two Circles şu ana kadar yeni dijital platformlar geliştirmek ve ürün stratejisi, satış, pazarlama, veri yönetimi ve analitiği kapsayan özel bir ekip oluşturmak için önemli miktarda sermaye yatırımı yaptı.

Courtside 1891 üzerinden canlı yayın, tüm önemli tarayıcılar ve işletim sistemleri aracılığıyla ücretsiz ve ücretli abonelikler aracılığıyla tüm önemli pazarlarda mevcut olacak. Taraftarlar şu anda FIBA'nın milli takım etkinliklerinin canlı yayınlarına abone olabilir, dünyadaki hemen hemen tüm liglerden canlı skorlara erişebilir ve sayıları giderek artan müsabakalardan önemli anları görebilirken, nihai vizyon her bir basketbol taraftarı için gerçekten kişiselleştirilmiş bir içerik akışı oluşturmaktır.

Hizmet için planlanan öncelikli geliştirmelerin bir parçası olarak Courtside 1891, diğer platformlardaki canlı içerikleri keşfetmek için bir merkez haline gelecek ve taraftarların çeşitli müsabakalardan nerede ve ne zaman canlı basketbol izleyeceklerini keşfetmeleri için en kolay yer haline gelecek. Bu sayede FIBA, ortak yayıncı kuruluşları FIBA etkinliklerini mümkün olan en geniş kitleye ulaştırmada destekleyecektir.