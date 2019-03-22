FIBA Basketbol Dünya Kupası ve 12 Dev Adam’ın Verileri

Çin'in ev sahipliğinde, 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında organize edilecek FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası’na katılım hakkı elde ederek, beşinci defa FIBA Dünya Kupası organizasyonunda yer alacak Türkiye, 2002 yılındaki Dünya Kupası turnuvasına katılmaya hak kazandığından bu yana düzenlenen tüm turnuvalarda yer aldı.

Türkiye’nin ABD, Çekya ve Japonya ile E Grubu’nda mücadele edeceği FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası öncesinde, Türkiye A Milli Basketbol Takımı ve dünya kupalarının geçmişiyle ilgili detaylar ise şu şekilde;

Türkiye’nin FIBA Basketbol Dünya Kupası Verileri

· Bu sene beşinci defa FIBA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Türkiye, 2002 yılında Dünya Kupası turnuvasına katılmaya hak kazandığından bu yana düzenlenen tüm turnuvalarda yer aldı.

· Türkiye 66,7’lik galibiyet yüzdesi ile, Dünya Kupası'na katılan mevcut Avrupa takımları arasında 68,5 yüzdeli İspanya’nın ardından en iyi galibiyet yüzdesine sahip.

· Türkiye katıldığı dört Dünya Kupası organizasyonundan üçünde oynadığı ilk maçı kazandı. Milliler, 2002'de Amerika’da düzenlenen organizasyonda Porto Riko ile oynadığı açılış maçını 78-75 kaybettikten sonra, 2006’da Japonya’daki ilk maçta Litvanya’yı 76-74, 2010’da Ankara’da Fildişi Sahili’ni 86-47 ve 2014’de İspanya’daki ilk maçında Yeni Zelanda’yı 76-73 mağlup etti.

· Türkiye, Dünya Kupası ilk turunda gruplarda oynadığı 18 maçın 13’ünü kazandı ve katıldığı dört turnuvada da bir üst tura yükseldi.

· Dünya Kupası organizasyonlarında bugüne kadar 33 maça çıkan Türkiye, 22 galibiyet 11 mağlubiyet aldı.

· Türkiye en başarılı performansını 2010’da gerçekleştirdi. İstanbul’da düzenlenen organizasyonun finalinde Amerika’ya 81-64 mağlup olan 12 Dev Adam Dünya ikincisi oldu. Türkiye diğer organizasyonlarda; 2002’de 9’uncu, 2006’da 6’ncı ve 2014’de 8’inci sırayı aldı.

· Ender Arslan, 2002 yılı hariç, Türkiye'nin katıldığı dört Dünya Kupası organizasyonunun üçünde yer aldı ve oynadığı 25 maçın 20'sinde en az bir tane üçlük attı. Ender Arslan, aynı zamanda milli forma ile en çok Dünya Kupası maçında yer alan oyuncu.

· 2002 ve 2010 yıllarındaki Dünya Kupası organizasyonlarında yer alan Hidayet Türkoğlu, attığı 230 sayıyla Türkiye’nin en skorer oyuncusu.

· FIBA 2019 Dünya Kupası Elemeleri süresince 12 maça çıkan Sertaç Şanlı eleme maçlarında en çok forma giyen oyuncu olurken, Semih Erden 85 sayıyla elemelerde en çok sayı atan Türk oyuncu oldu.

FIBA Basketbol Dünya Kupası Verileri

· FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası, 1950 yılında Arjantin'de gerçekleşen ilk turnuvadan 69 yıl sonra gerçekleşen 18’inci FIBA Dünya Kupası olacak ve ilk defa Çin’in ev sahipliğinde düzenlenecek.

· İlk defa 32 takımın katılımı ile gerçekleşecek FIBA 2019 Dünya Kupası’nda Çekya ve Karadağ ilk defa bir Dünya Kupası’nda yer alan ülkeler olacak.

· Daha önce turnuvaya ev sahipliği yapan üç ev sahibi ülke, Dünya Kupası'nı kendi ülkesinde kazanmayı başardı. İlk olarak 1950 yılında Arjantin, ardından 1963 yılında Brezilya ve son olarak 1970 yılında Yugoslavya ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası’nda altın madalyanın sahibi oldu. O zamandan beri, sadece iki ev sahibi takım kupada ilk 4'e girebildi. 1998'de Yunanistan dördüncü olurken, 2010 yılında Türkiye, İstanbul’da düzenlenen organizasyonda ikinci sırayı aldı.

· Geçmiş 17 Dünya Kupası Avrupa (9) ve Amerika (8) kıtasında yer alan takımlar tarafından kazanıldı. Düzenlenen 17 Dünya Kupasının podyumunda Avrupa ya da Amerika kıtalarındaki ülkeler dışında sadece bir ülke yer aldı. Asya kıtasında yer alan Filipinler, 1954 yılında bronz madalya kazandı.

· ABD, FIBA Dünya Kupasını beş kez kazanarak, en çok şampiyon olan takım olurken, bu rekoru feshedilmiş Yugoslavya ile paylaşıyor.

· Bugüne kadar tek bir Dünya Kupası turnuvası süresince sadece iki takım 1000'den fazla sayı kazanmayı başardı: 1978'de Yugoslavya (1033 sayı) ve 1986'da Sovyetler Birliği (1044 sayı).

· Skor bakımından en üretken Dünya Kupası maçı, 1978 yılında Brezilya'nın Çin’i 154-97 (251 sayı) yendiği maç oldu.

· Bir Dünya Kupası maçındaki en büyük skor farkı ise 1974 yılında Sovyetler Birliği’nin Orta Afrika Cumhuriyeti’ni 92 farkla 140-48 mağlup ettiği maçta oluştu.

· Fransa, Dünya Kupası’nda oynadığı 55 maçla, hiçbir maçta 100’ün üzerinde skor üretmeden turnuvada en fazla maç yapan takım.

· Polonya, 1967 yılından 52 yıl sonra tekrar Dünya Kupası'nda yer alarak, katıldığı iki turnuva arasında en çok yıl farkı bulunan olan ülke olacak.

· FIBA 2019 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak Çin, oynadığı 22 Dünya Kupası maçında 100’ün üzerinde sayı üreterek, en az 10 maç ve üzerinde 100’ün üzerinde sayı atan tek takım oldu.

· Yunan oyuncu Nikos Galis 1986'da düzenlenen turnuva boyunca attığı 337 sayıyla bir Dünya Kupası’nda atılan en çok sayı rekorunun sahibi. Koreli Jae Hur ise 18 Ekim 1990'da Mısır'a karşı 54 sayı atarak bir maçta en çok sayı üretme rekorunun sahibi konumunda.

· Brezilyalı Oscar Schmidt ise Dünya Kupalarında bulduğu 906 sayıyla en çok sayı atan oyuncu olurken, günümüzde Luis Scola en çok sayı atan (573) oyuncu konumunda.



