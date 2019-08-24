FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019’un Çin’de başlamasına bir hafta kala FIBA, şimdiye kadarki en büyük ve en iddialı TV, dijital ve sosyal medya kapsama alanına sahip olan, dünya çapında içerik üretimi planına sahip olduğunu açıkladı. Bu Dünya Kupası, etkinliğin içerik üretimi, sunumu ve çoklu platform kullanılabilirliğinde önemli bir değişiklik gösterecek ve artırılmış gerçeklik, hakemlerin seslerinin yayına verilmesi ve SuperFeed yayını da dahil olmak üzere FIBA Medya tarafından sağlanan yenilikleri içerecek.

İzleyiciler Dünya Kupası’nın final aşaması maçlarında seçilen anlarda ve öncesindeki canlı yayınlar esnasında baş hakemlerin karar verdikleri anları dinleyebilecekler. İlk tur maçlarında 20 kamera ve çeyrek finallerden itibaren 25 kamerayla gerçekleştirilecek çekimlerle canlı röportajlar, ağır çekimler, tekrar görüntüler ve özetler dahil olmak üzere bütün özel içerikler, maçın sona ermesinin ardından bir saat içerisinde erişilebilir durumda olacak. Her günün sonunda ise en iyi oyunları içeren günlük özetler, son maçın oynandığı saatler içerisinde hazır olacak.

Sekiz üretim ekibiyle gerçekleştirilecek bu büyük operasyon, CCTV, Tencent, Gearhouse ve Mediapro kurumlarının katılımıyla FIBA Medya tarafından yönetilip, üretilecek.

Yeni tanıtılan SuperFeed yayını ise izleyicilerin Dünya Kupası deneyimini büyük ölçüde artıracak. Turnuvanın dünya çapındaki yayıncı kuruluşları için mevcut olan bu ek canlı içerik, maç öncesi ve sonrası özel görüntüleri de dahil olmak üzere, canlı yayında görülmeyen içeriklerine ve ayrıca her bir maç için perde arkası görüntülerine erişim sunacak.

Ek olarak, Pekin’de gerçekleşecek finallerdeki canlı yayınlar, üç boyutlu grafikler sunmak için artırılmış gerçeklik teknolojisi ile üretilecek.

Ayrıca, Dünya Kupası'nın sosyal medya dahil tüm platformlarda yayınlanmasını artırmak için hem dijital hem de geleneksel yayıncılara dağıtılmak üzere, 16 günlük geniş kapsamlı ek içerik üretilecek. Bu özel içerik, oyunculara, ulusal federasyonlara, yayıncılara ve üreticilere de dağıtılacak.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, “Yılın en çok beklenen spor etkinliğinde Çin genelinde 92 üst düzey basketbol maçına tanık olmaya hazırız. Bu, iş birliği yaptığımız ortaklarımızın özel olarak hazırlanacak içerikleri kullanmasına olanak tanıyan şimdiye kadar yaptığımız en büyük üretim ve dağıtım işlemi olacak. Bu endüstri lideri yenilikler sayesinde dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019'u daha önce hiç olmadığı şekilde deneyimleyecekler” dedi.

60’ın medya yayıncısıyla yapılan ortaklıklar sayesinde, Dünya Kupası en az 160 ülkede yayınlanacak ve FIBA’nın Livebasketball.tv platformu da aboneliğe dayalı bir kapsama alanı sunacak. Ayrıca, taraftarlar tüm yayınları FIBA Basketbol Dünya Kupası’nın Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube gibi kanalları ve Çin'deki Weibo ile WeChat üzerinden takip edebilecekler.