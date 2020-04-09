FIBA, Avrupa takvimini açıkladı

FIBA daha önce, Şampiyonlar Ligi’nin (Türk Telekom) 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında 8’li Final şeklinde yapılacağını açıklamış şimdi de Kadınlar Euroleague (F.Bahçe), EuroCup ve Erkekler EuroCup (Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir) için kararını verdi. Bu kupa organizasyonlarının da eylül veya ekim aylarında tamamlanacağı belirtildi. Kadınlar Euroleague ile Avrupa Kupası’nın 8’li Final, Erkekler Avrupa Kupası’nın da 4’lü Final formatının uygulanacağını açıkladı. FIBA ayrıca Olimpiyatın 2021 takvimine eklenmesiyle Erkek ve Kadın Avrupa Şampiyonaları için son kararı bugün vereceğini bildirdi.