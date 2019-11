FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, Almanya Basketbol Federasyonu Başkanı ve FIBA Hazinedarı Ingo Weiss ve Alba Berlin CEO’su Marco Baldi, ARD tarafından spor dünyasından gelen katılımcılarla birlikte belli zamanlarda düzenlenen ARD Spor Forumu’nun konuğu oldu. Katılımcılar, FIBA ile ECA arasında olumlu gelişmeler olabileceğine inandıklarını belirtirken, FIBA ile ECA arasında yaşananlar üzerine açıklamalarda bulundu.

ECA ve FIBA İçin İyi Bir Çözüm Olacağını Umduğumuz Bir Fikir Sunacağız

ECA ve FIBA arasındaki anlaşmazlığa bir çözüm önerisi sunma aşamasında olduklarını belirten Almanya Basketbol Federasyonu Başkanı ve FIBA Hazinedarı Ingo Weiss, “Asıl meselemiz şu ki, şu anda 11 yıl önce sahip olmadığımız sorunlarımız var. O zamanlar milli takım pencereleri yoktu. Milli takım pencereleri, diğer birçok sporda olduğu gibi, şubat, haziran ve eylül ayında oynanıyor. Bu Alman Milli Takımı’nı her dört ayda bir Almanya'da sahneye çıkarabileceğimiz anlamına geliyor: bu da hem bizim ihtiyacımız olan, hem de taraftarların kabul ettiği bir şey. Ancak bu pencereler EuroLeague'in maç günlerine uymuyor. Ve EuroLeague, milli takım oyuncularımızın bu tarihlerde uygun olmayacağını söylüyor. Bizim EuroLeague ile herhangi bir sorunumuz yok. Sadece EuroLeague gibi bir ticari şirketin, milli takım oyuncularını pencerelerimize uygun hale getirmemesi gibi bir problemimiz var. Mesela Alman Milli Takımı Frankfurt’ta Sırbistan’a karşı Basketbol Dünya Kupası Elemesi oynarken, aynı gün aynı saatte Kızılyıldız’ın deplasmanda Bamberg’le maçı oluyor. Bu delilik ve hiçbir şekilde basketbolun iyiliğini desteklemiyor. ECA Başkanı Jordi Bertomeu ile iki ya da üç kez konuşmaya çalıştım, tekrar deneyeceğim. Ancak Jordi her zaman önerilerimizin kulağa hoş geldiğini söylüyor, sonra eve gidiyor ve üç gün sonra bir e-posta atıp önerimizin işe yaramadığını ve pencerelerden kurtulmamız gerektiğini söylüyor. Pencerelerden kurtulmayı istemiyoruz, ben tüm yıl boyunca milli takımları tanıtmak istiyorum. Bunun için savaşacağım ve federasyon başkanı olarak işim bu. Bu konuya ne zaman bir çözüm bulacağımızı bilmiyorum. Federasyon olarak ligimizle de konuştuk. Biz de masaya bir çözüm getirme sürecindeyiz. ECA ve FIBA için iyi bir çözüm olacağını umduğumuz bir fikir sunacağız” şeklinde konuştu.

EuroLeague’e Birlikte Çözüm Bulmayı Önerdik

ECA ile FIBA arasındaki durumu anlatan FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak ise, “Durumu basitçe anlatayım. ECA organizasyonunun iki turnuvası var var: en iyi takımlarla düzenlenen EuroLeague ve ardından takımların seçilerek oynadıkları EuroCup. FIBA/FIBA Avrupa’nın da iki turnuvası var. Üç yıl önce başladığımız Basketbol Şampiyonlar Ligi ve FIBA Avrupa Kupası. Yani dört turnuva var. Bu kesinlikle çok fazla ve bence herkes buna katılıyor. Belli kulüpler ECA ile kalmaya karar verdikten sonra, ECA'ya birçok öneride bulunduk. Birlikte bir çözüm bulmayı önerdik. Onlara üst düzey kulüplerle kendi organizasyonlarını yapmalarını ve ikinci organizasyonu biz yapmayı önerdik. Bu öneri reddedildi. Basitçe söylemek gerekirse durum bu. Ama o kadar basit değil tabii ki” dedi.

FIBA Kulüpleri Tehdit Etmedi

FIBA’nın kendi organizasyonuna katılmayan kulüpleri ceza vermekle tehdit ettiği konusunda Novak, “Bu durumu açıklığa kavuşturmak isterim. ECA'nın 2016'daki icraatlarından sonra, ulusal federasyonlara rollerinin ne olduğunu hatırlattık: ülkelerindeki basketbolu düzenlemek. ECA ise, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin tanıtımından sonra, takımlara ancak EuroCup’ta oynarlarsa EuroLeague’de yer alabileceklerini söyledi. Ve elbette bu yasadışı. Dava hala Avrupa Komisyonu’nda beklemede. Biz buna tepki verdik. Gidip birini burada veya orada oynamaya zorlamaya çalışmadık. Kendimizi savunduk. O zaman EuroLeague ve birkaç kulübe bir teklifte bulunduk. Onlara 15 yılın ardından gelirlerinin yaklaşık 30 milyon avro olduğunu ve bizim her yıl 100 milyon yatırım yapmaya hazır bir yatırımcımız olduğunu söyleyip, katılmak isteyip istemediklerini sorduk. Hayır dediler ve bu onların hakkı. Biz bu durumda kendi turnuvalarımızı organize etmeye devam edeceğimizi söyledik çünkü takımların bir turnuvada mücadele etmek için katılım hakkı kazanmaları gerektiğine inanıyoruz. Ve bu, EuroLeague’in eleştirdiğimiz noktalarından biri: turnuvaya katılacakları kendileri belirliyor. Bir örnek vermek gerekirse; Armani Milano İtalya Ligi’nde son beş yılda iki kez şampiyon oldu. Fakat her yıl EuroLeague'de oynuyorlar ve diğer üç yıl ligde şampiyon olan takımlar EuroLeague'de oynamıyorlar. Bu da yerel liglerin ne değeri olduğunu sorgulatır. Şampiyon olsa bile en iyi takımlara karşı oynama hakkı kazanamayacak olan diğer takımlara sponsorlar neden yatırım yapsın?” açıklamasında bulundu.

Niyet Olursa, Hızlı Bir Çözüm Bulabileceğimize İnanıyorum

ECA ile daha önce 2 defa daha bir araya geldiklerini belirten Kamil Novak, “EuroLeague ve ECA ile Mayıs 2016'da ve Eylül 2017'de tekrar bir araya geldik. Her iki seferde de ayrıldık ve tamam dedik, hemfikiriz, sadece üyelerimizle konuşmalıyız. İkinci toplantı Avrupa Komisyonu tarafından başlatıldı. İkinci toplantıdan sonra komisyona, az çok bir anlaşmaya vardığımıza ve halledilmesi gereken birkaç pürüz kaldığına ve prensipte bir sorun olmadığına dair bir e-posta bile gönderdik. Müşterek olarak gönderilen bu e-postadan iki saat sonra, ECA’dan şu şekilde başka bir e-posta geldi: “Sevgili komisyon, her şey çok hoş değil. Toplantı gerçekten kötüydü. Federasyon ile anlaşmak imkansızdı. Onlarla bir şey yapmak istemiyoruz”. Biz EuroLeague’den hiçbir şey istemiyoruz. Sadece yılda 14 gün oynanan pencereleri istiyoruz. Eğer ki niyet olursa, o zaman nispeten hızlı bir çözüm bulabileceğimize inanıyorum” dedi.

FIBA’nın Çok Zor Bir Görevi Var

Alba Berlin CEO’su Marco Baldi ise, “Geçmişe bakarsak, 2017 yılına kadar geçerli olan net bir anlaşma vardı. Bu anlaşmaya göre; oyuncular eylül ayından hazirana kadar kulüpleriyle birlikte kalırdı. Sonraki zamanları ise kendi milli takımlarına açıktı. FIBA, Ingo Weiss'in belirttiği nedenlerden dolayı değişiklikler yaptı. Ardından kargaşa başladı. Sonra FIBA, büyük kulüpleri dahil etmeye çalıştı ve onlara iyi miktarda para teklif etti. Kulüpler hayır dedi. EuroLeague’de daha büyük bir para elde ettiler, bunu bir hisse senedi şirketi olarak görebilirsiniz. Benim EuroLeague'de eleştirdiğim, iki sınıflı bir sistemlerinin olması. Her sezon bu ligde oynama garantisi olan 11 kulüp var. Ve oynamak için hak kazanması gerekenler var. Basketbol, futbolla birlikte en küresel sporlardan biri. Sadece belli ülkelerde oynanan buz hokeyi gibi bir spor değil, basketbol her ülkede profesyonel olarak oynanıyor. NBA’i de bunun dışında tutamayız. Burada FIBA’nın çok zor ve büyük bir görevi var. O da çok büyük bir ticari lig olan NBA’den, örneğin profesyonel bir lig olmayan Lüksemburg’a kadar bir bağlantı kurmak. Bu gerçekten büyük bir iş ve FIBA'nın sahip olduğu en zor ve büyük görev bence bu. Hentbol milli takımı bir maç oynadığında, en iyi oyuncuları orada olur. Basketbol milli takımı bir maç oynadığında, ne zaman olursa olsun, en iyi oyuncular orada olmalı. En iyi oyuncular, NBA’de olduğundan dolayı, otomatik olarak orada olmadığında, bunu ECA'nın yapması gerektiğini söyleyemem. Ancak, kabul ediyorum, çalışalım ve en azından Avrupa'da bu durumu çözdüğümüzden emin olalım. Futbol olayı bütünleştirebildi. Aynısı basketbolda da olabilir. Bunu FIBA yapmalı” şeklinde konuştu.