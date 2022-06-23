FIBA, Avrupa genelinde 864 maçı canlı yayımlayacak

Gençlik basketbol turnuvalarına ek olarak, YouTube.com/FIBA üzerinden ayrıca FIBA EuroBasket 2025 ön elemelerinden 20 maçı, FIBA Küçük Ülkeler Avrupa Şampiyonası'ndan 13 maçı ve FIBA Kadınlar Küçük Ülkeler Avrupa Şampiyonası'ndan 10 maçı canlı olarak basketbolseverlere sunacak.

Macaristan'ın Sopron kentinde 8 Temmuz'da başlayacak olan FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2022 ile FIBA, yaz boyunca 16 gençlik kıta şampiyonasından canlı yayın sağlayacak.

Avrupa’nın en prestijli altyapı basketbol organizasyonlarından FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası ise Türkiye’nin ev sahipliğinde, İzmir'de 30 Temmuz- 7 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olup, burada oynanacak maçlar da canlı olarak basketbolseverlere sunulacak.

Avrupa gençlik şampiyonalarının kapsamlı yayınları ile FIBA, gençlere ve altyapı basketboluna olan bağlılığını ve ilgilenen taraftar sayısını artırarak, insanları ve toplulukları bir araya getirerek sporu geliştirme ve tanıtma misyonunu vurgulamaktadır.