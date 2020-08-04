Endonezya Milli Takımı’nın, FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası’na direkt katılabilmesi için, FIBA 2021 Asya Kupası’nda ilk sekizde yer alması gerekiyor. FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası’nın diğer ev sahipleri olan Japonya ve Filipinler ise bu turnuvaya doğrudan katılabilme hakkını FIBA 2019 Dünya Kupası’nda oynadıkları için aldı. FIBA Asya Kupası, her dört yılda bir Asya ve Okyanusya'dan erkek milli takımların katılımıyla düzenlenmekte. FIBA 2021 Asya Kupası, 17-29 Ağustos tarihleri arasında, toplam 16 takımla gerçekleşecek.

Endonezya, FIBA 2021 Asya Kupası'nda ilk sekize girme hedefine ulaşırsa, FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası’nın Asya elemelerinden gelecek takım sayısı bir azalacak. Endonezya hedefe ulaşmazsa, diğer Asya ve Okyanusya Ulusal Federasyonları için geçerli olan, FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası’na katılmaya yönelik genel kurallar geçerli olacak. FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası, turnuva tarihinde ilk kez, birden fazla ev sahibi ülkede düzenlenecek. Grup aşaması müsabakaları Endonezya, Japonya ve Filipinler'de gerçekleşecek olup, final aşaması Filipinler'in başkenti Manila'da yapılacak.

FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası, Çin'deki FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası için kabul edilen genişletilmiş formatla, bir kez daha dünyanın dört bir yanından katılan 32 milli takımla gerçekleşecek. FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası elemeleri Kasım 2021'den Şubat 2023'e kadar düzenlenecek ve 80 milli takım Dünya Kupası'na katılmak için mücadele edecek.